ملخص كتاب “العقبريات”… للكاتب “عباس العقاد”

كتاب “العبقريات” هو كتاب العبقري “عباس محمود العقاد” صدر عام 1943، ويعد من أهم أعماله في مجال النقد الأدبي، يتناول الكتاب سيرة “أبي العلاء المعري”، ويحاول العقاد من خلاله تقديم صورة شاملة عن شخصية المعري وأدبه.

ملخص كتاب “العبقريات”:

يستهل العقاد كتابه بمقدمة يوضح فيها هدفه من الكتاب، وهو تقديم صورة شاملة عن أبي العلاء المعري، وتحليل شعره وأفكاره، كما يوضح العقاد في المقدمة أن المعري شخصية فريدة في تاريخ الأدب العربي، فهو شاعر وفيلسوف وعالم لغوي، وقد ترك تراثًا غنيًا في مختلف المجالات.

الفصل الأول: “حياة المعري”

يتناول العقاد في الفص الأول من الكتاب حياة المعري، ويقدم صورة متكاملة عن حياته الشخصية والإجتماعية والثقافية، يتناول العقاد في هذا الفصل نشأة المعري وتربيته، ورحلاته العلمية، وعلاقاته مع الناس، ومواقفه السياسية والإجتماعية.

الفصل الثاني: “شعر المعري”

يتناول العقاد في الفصل الثاني من الكتاب شعر المعري، ويقسمه إلى قسمين: الشعر الغنائي والشعر الفلسفي، يتناول العقاد في الفصل الأول خصائص الشعر الغنائي للمعري، ويقدم نماذج من أشعاره في هذا المجال، أما في الفصل الثاني، فيتناول العقاد خصائص الشعر الفلسفي للمعري، ويقدم نماذج من أشعاره في هذا المجال.

الفصل الثالث: “أفكار المعري”

يتناول العقاد في الفصل الثالث من الكتاب أفكار المعري، ويقسمها إلى قسمين: أفكاره الدينية وأفكاره الإجتماعية، يتناول العقاد في الفصل الأول أفكار المعري الدينية، ويقدم نماذج من كتاباته في هذا المجال، أما في الفصل الثاني، فيتناول العقاد أفكار المعري الإجتماعية، ويقدم نماذج من كتاباته في هذا المجال.

خاتمةالكتاب:

في الخاتمة، يؤكد العقاد على أن المعري شخصية فريدة في تاريخ الأدب العربي، وأنه ترك تراثًا غنيًا يستحق الدراسة والإهتمام.

تقييم الكتاب:

يعتبر كتاب العقبريات من أهم الأعمال في مجال النقد الأدبي، وقد حظي بإهتمام كبير من النقاد والقراء على حد سواء، وقد أشاد النقاد بقدرة العقاد على تقديم صورة شاملة عن شخصية المعري وأدبه، وبتحليله العميق لشعره وأفكاره، ومن أهم ميزات الكتاب أنه يقدم قراءة نقدية متميزة لأدب المعري، ويحاول فهمه في سياقه التاريخي والإجتماعي، كما يتميز الكتاب بأسلوبه السلس والواضح، مما يجعله سهل القراءة والفهم.