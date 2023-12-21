ملخص رواية “ولتطمئن قلوبكم”… للكاتب “خالد المعيقل”

رواية “ولتطمئن قلوبكم” للكاتب “خالد المعيقل” هي رواية دينية تتناول مواضيع العقيدة والإيمان والهداية، تدور أحداث الرواية حول شاب يدعى “علي” يعاني من الشك والإضطراب في عقيدته، فيلجأ إلى شيخ يدعى “عبد الله” ليساعده في التغلب على هذه المشاكل.

ملخص رواية “ولتطمئن قلوبكم”:

تبدأ الرواية بمقدمة تتحدث عن أهمية الإيمان في حياة الإنسان، وكيف أنه يمنح الإنسان الطمأنينة والسعادة، ثم تنتقل إلى سرد قصة علي، الذي يجد نفسه في حيرة من أمره بسبب الكثير من الأسئلة التي تدور في ذهنه حول وجود الله والدين.

يذهب علي إلى الشيخ عبد الله ليسأله عن هذه الأسئلة، فيجيبه الشيخ بصبر وحكمة، ويقدم له الأدلة والبراهين التي تثبت وجود الله وصدق الدين، يتعلم علي من الشيخ الكثير عن العقيدة والإيمان، ويتمكن من التغلب على شكه وإضطرابه.

تنتهي الرواية بعلي وهو يشعر بالطمأنينة والسعادة، ويدرك أن الإيمان هو النور الذي يضيء طريقه في الحياة.

تتناول الرواية مجموعة من المواضيع الدينية المهمة، منها:

وجود الله. صدق الدين. أهمية الإيمان. التوحيد. النبوة. البعث.

فيما يلي بعض الإقتباسات من الرواية:

“الإيمان هو النور الذي يضيء طريقك في الحياة، وهو الذي يمنحك الطمأنينة والسعادة.”



“لا تبحث عن الله في الكتب، وإنما إبحث عنه في قلبك.”

“الدين ليس مجرد مجموعة من الشعائر والطقوس، وإنما هو عقيدة وإيمان.”

“الإيمان الحقيقي هو الذي يدفعك إلى فعل الخير.”

“الحياة الدنيا هي دار إختبار وإبتلاء، أما دار الآخرة فهي دار الجزاء.”

تقييم رواية “ولتطمئن قلوبكم”:

تتميز الرواية بأسلوبها البسيط والسهل، ولغتها الواضحة، كما أنها تتميز بالتشويق والإثارة، وقد حققت الرواية نجاحاً كبيراً في العالم العربي، وأصبحت من أكثر الروايات الدينية مبيعاً.