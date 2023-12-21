ملخص رواية “نحن نقص عليك”… للكاتب “أدهم شرقاوي”

رواية “نحن نقص عليك” للكاتب الفلسطيني “أدهم شرقاوي” هي مجموعة قصصية قصيرة تتناول مواضيع متنوعة من الدين والتاريخ والأخلاق والفلسفة، يحاول الكاتب من خلال هذه القصص أن يطرح أفكارًا وقضايا مهمة بطريقة شيقة وجذابة.

إقتباسات وملخص رواية “نحن نقص عليك”:

تبدأ الرواية بمقدمة يتحدث فيها الكاتب عن أهمية القصص وتأثيرها على الناس، ويقول: “القصة على ما فيها من تشويق ومتعة، وترويح عن النفس، إلا أنها أعمق مضموناً، وأبعد أثراً، من أن تكون مادة مسلية فقط! كان أرطغرل يقول: القصص لا تُروى كي ينام الأطفال، وإنما كي يستيقظ الرجال.”

ثم تبدأ القصص، وهي مرتبة حسب الموضوعات، فهناك قصص دينية تتحدث عن الأنبياء والصحابة والصالحين، وقصص تاريخية تتحدث عن شخصيات وأحداث مهمة في التاريخ العربي والإسلامي، وقصص أخلاقية تتناول القيم والمبادئ الأخلاقية، وقصص فلسفية تطرح أفكارًا وقضايا فلسفية مهمة.

من القصص الدينية التي وردت في الرواية:

قصة النبي سليمان عليه السلام وملكة سبأ. قصة النبي إبراهيم عليه السلام وبناء الكعبة. قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغار حراء.

ومن القصص التاريخية التي وردت في الرواية:

قصة الفتوحات الإسلامية. قصة معركة بدر. قصة صلاح الدين الأيوبي.

ومن القصص الأخلاقية التي وردت في الرواية:

قصة الرجل الذي تصدق بماله. قصة المرأة التي كانت تطعم الطعام للمحتاجين. قصة الشاب الذي كان يساعد الفقراء والمساكين.

ومن القصص الفلسفية التي وردت في الرواية:

قصة معنى الحياة. قصة الموت. قصة الحرية.

تقييم رواية “نحن نقص عليك”:

تتميز رواية “نحن نقص عليك” بأسلوبها الأدبي الراقي ولغتها الجميلة، كما أنها تتميز بتنوع موضوعاتها وأفكارها، مما يجعلها رواية ممتعة ومفيدة في آن واحد، وقد لاقت الرواية إستحسان القراء والنقاد، وحققت مبيعات كبيرة في العالم العربي.