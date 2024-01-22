ملخص رواية “لست آسفة”.. للكاتبة “نجلاء حسن”

رواية “لست آسفة” للكاتبة السعودية “نجلاء حسن”، تروي قصة الشابة سارة، التي تعيش في مجتمع محافظ يتخلف فيه العديد من المفاهيم والقيم الإجتماعية، تنشأ سارة في بيت تسوده المعتقدات التقليدية، وتجبر على عيش حياة مقيدة بالتقاليد والتوقعات المجتمعية.

إقتباسات وملخص رواية “لست آسفة”:

تدور أحداث الرواية حول رغبة سارة في تحقيق ذاتها وحريتها الشخصية، ورغبتها في تغيير المفاهيم الإجتماعية والثقافية المسيطرة على المرأة في المجتمع، وعبر شخصية سارة، تصور الكاتبة الصراع الداخلي للمرأة بين الإنتماء والتقاليد وبين تحقيق طموحاتها وحريتها الشخصية.

تبدأ الرواية بنشأة سارة في بيت تقليدي، حيث تتعرض للتمييز على أساس جنسها، تجبر سارة على عيش حياة مقيدة بالتقاليد، ولا تسمح لها أسرتها بممارسة أي أنشطة خارج المنزل.

في سن المراهقة، تقع سارة في حب شاب يدعى وليد، لكن علاقتهما سرية بسبب معارضة أسرتها، تضطر سارة إلى التخلي عن وليد، وتتزوج من رجل يفرض عليها قيودًا أكثر صرامة.

بعد الزواج، تشعر سارة بالضيق والإختناق، وتدرك أنها لا تستطيع أن تعيش حياة سعيدة في ظل هذه القيود، تقرر سارة أن تكسر القيود المفروضة عليها، وتبدأ في تحقيق طموحاتها.

تلتحق سارة بالجامعة، وتحصل على وظيفة، وتسافر إلى الخارج، تتعرف سارة على ثقافات جديدة، وتشعر بالحرية والاستقلال.

تعود سارة إلى وطنها، لكنها لا تستطيع أن تنسى تجربتها في الخارج، تقرر سارة أن تدافع عن حقوق المرأة، وتشارك في حملات المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة.

في نهاية الرواية، تدرك سارة أنها قد حققت ما أرادت، وأنها لم تعد آسفة على أي شيء فعلته.

الشخصيات:

سارة: بطلة الرواية، وهي فتاة طموحة تسعى لتحقيق ذاتها وحريتها الشخصية.

بطلة الرواية، وهي فتاة طموحة تسعى لتحقيق ذاتها وحريتها الشخصية. وليد: حبيب سارة الأول، وهو شاب مكافح يسعى لتحقيق أهدافه.

حبيب سارة الأول، وهو شاب مكافح يسعى لتحقيق أهدافه. زوج سارة: رجل مستبد يفرض قيودًا صارمة على زوجته.

رجل مستبد يفرض قيودًا صارمة على زوجته. والدة سارة: إمرأة تقليدية تؤمن بالتبعية المطلقة للمرأة للرجل.

إمرأة تقليدية تؤمن بالتبعية المطلقة للمرأة للرجل. عمة سارة: إمرأة متعلمة وطموحة تدعم طموحات سارة.

المواضيع الرئيسية في الرواية:

الصراع بين الإنتماء والتقاليد وبين تحقيق طموحات المرأة. أهمية التعليم والإستقلال للمرأة. ضرورة تغيير المفاهيم الإجتماعية والثقافية المسيطرة على المرأة.

تقييم رواية “لست آسفه”:

تعتبر رواية “لست آسفة” من الروايات المهمة التي تتناول قضية المرأة في المجتمع العربي، تقدم الرواية صورة واقعية عن الصراع الداخلي للمرأة بين الإنتماء والتقاليد وبين تحقيق طموحاتها وحريتها الشخصية، تتميز الرواية بأسلوبها السلس والحوارات الواقعية، كما تتميز بطرحها الجريء لقضايا المرأة.