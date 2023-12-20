ملخص رواية “كوني صحابية”… للكاتبة “حنان لاشين”

رواية “كوني صحابية” هي رواية للكاتبة المصرية “حنان لاشين”، تستهدف الفتيات في سن المراهقة، تتناول الرواية حياة عدد من الصحابيات، وتسلط الضوء على مواقفهن البطولية، وأخلاقهن الحميدة، وحكمتهن في الحياة.

إقتباسات وملخص رواية “كوني صحابية”:

تتكون الرواية من خمسة فصول، كل فصل يتناول صحابية معينة، تبدأ الرواية بقصة أسماء بنت أبي بكر الصديق، التي كانت إبنة الصديق، وزوجة الزبير بن العوام، ووالدة عبد الله بن الزبير، كانت أسماء صحابية جليلة، إشتهرت بذكائها، وقدرتها على إدارة المنزل، ونصرة الدين.

الفصل الثاني يتناول قصة أم كلثوم بنت عقبة، التي كانت صحابية جليلة، اشتهرت بإيمانها القوي، وصبرها على الشدائد، هاجرت أم كلثوم إلى المدينة المنورة مع زوجها عبد الله بن مسعود، وشاركت في عدد من الغزوات.

الفصل الثالث يتناول قصة أم الدحداح، التي كانت صحابية جليلة، إشتهرت بإيمانها الشديد، وحب الخير، باعت أم الدحداح بستانها كله مقابل نخلة في الجنة، فنزل جبريل عليه السلام، وأخبرها أن نخلتها ستبقى قائمة في الجنة إلى يوم القيامة.

الفصل الرابع يتناول قصة زينب بنت النبي محمد، التي كانت صحابية جليلة، إشتهرت بجمالها، وذكائها، وحسن خلقها، تزوجت زينب من أبي العاص بن الربيع، ثم تزوجت بعد وفاته من عبد الله بن الزبير.

الفصل الخامس يتناول قصة عائشة بنت أبي بكر الصديق، التي كانت صحابية جليلة، إشتهرت بعلمها، وذكائها، وحسن خلقها، كانت عائشة زوجة النبي محمد، وأول من روى الحديث عنه.

تقييم رواية “كوني صحابية”:

تسعى الرواية إلى غرس القيم الإسلامية الإيجابية في نفوس الفتيات، وتشجيعهن على الإقتداء بصحابيات رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، كما تسعى الرواية إلى توعية الفتيات بمخاطر الفتن والمغريات التي تحيط بهن، وقد تلقت الرواية إستحسانًا كبيرًا من القراء، وحققت مبيعات ضخمة، وقد تم تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني يحمل نفس الإسم.