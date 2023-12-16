ملخص رواية “جومانا” الجزء الثالث من سلسلة رواية “أبابيل”… للكاتب “أحمد آل حمدان”

رواية “جومانا” هي الجزء الثالث من سلسلة روايات “أبابيل” للكاتب السعودي “أحمد آل حمدان”، تدور أحداث الرواية في عالم تداخلت فيه علاقات الجن بالبشر، بين حروب حدثت في الماضي و الآم إستمرت في الحاضر، بين شخصيات سبق و تم سرد قصصهم في الأجزاء الماضية وتفسير بعض الغموض الذي كان يحيط بها.

إقتباسات وملخص رواية “جومانا”:

تروي الرواية قصة جومانا، وهي جنية جميلة وقعت في حب إنسيّ يدعى مالك.

تسبب هذا الحب في طردها من عائلتها، وتجريدها من كل قواها في سبيل هذا الحب.

تبدأ الرواية بجومان وهي تعيش في عالم الجن، حيث تتمتع بقواها الخارقة ومكانتها العالية في المجتمع.

تبدأ بسرد قصتها منذ طفولتها، وكيف وقعت في حب مالك منذ اللحظة الأولى التي رأته فيها.

يرفض مالك في البداية حب جومانا، لأنه لا يؤمن بالجن.

لكن بعد أن يتعرض لحادث كاد يودي بحياته، يبدأ في التفكير في كلام جومانا.

يقرر في النهاية أن يعطي حبها فرصة، ويتزوجان.

لكن زواج جومانا ومالك لا يمر بسلام.

يواجهان العديد من التحديات، من بينها رفض عائلتيهما لزواجهما، ومحاولة قوى الشر أن تفرق بينهما.

في النهاية، ينتصر الحب، وتتمكن جومانا ومالك من التغلب على كل التحديات التي تواجههما.

فيما يلي بعض النقاط البارزة في الرواية:

الحب الحقيقي هو أقوى قوة في العالم، ويمكنه التغلب على كل العقبات. لا يجب أن نحكم على الناس بناءً على مظهرهم أو أصلهم. يجب أن نتقبل الآخرين كما هم. يجب أن نكافح من أجل ما نؤمن به.

تقييم رواية “جومانا”:

تُعد رواية جومانا واحدة من أفضل روايات أحمد آل حمدان، وهي رواية رومانسية مشوقة، تتناول العديد من القضايا الإجتماعية المهمة، تتميز الرواية بأسلوبها السلس ولغتها الجميلة، كما أنها تتميز بحبكة درامية مشوقة، تجذب القارئ إلى متابعة أحداثها حتى النهاية.