ملخص رواية “ثم لم يبق أحد”.. للكاتبة “أجاثا كريستي”

رواية “ثم لم يبق أحد” هي رواية تحقيق للكاتبة أجاثا كريستي، تدور أحداثها حول عشرة أشخاص يتم دعوتهم إلى جزيرة بعيدة عن شاطئ ديفون في جنوب إنجلترا من معلومات خادعة (ما عدا واحد)، يموتون جميعًا بعدها واحدًا إثر الآخر، وشيئاً فشيئاً يُدركون أن القاتل بينهم، وفي النهاية تصبح القصة لغز غرفة مغلقة، حيث تموت كل الشخصيات، وتبقى الشرطة مع عشر جرائم غير محلولة.

ملخص رواية “ثم لم يبق أحد”:

تبدأ الرواية بوصول الضيوف العشرة إلى الجزيرة، وهم:

الجنرال ماك أرثر.

القاضى وارجريف.

الآنسة فيرا.

السيدة إميلى برنت.

الشاب أنتونى.

فيليب لومبارد.

المحقق بلور.

الطبيب أرمسترونج.

الخادم روجرز وزوجته.

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يجد الضيوف كل منهم قصيدة معلقة في غرفته، تتحدث عن عشرة هنود، كل منهم يمثل جريمة ارتكبها أحد الضيوف في الماضي، وفي الليلة الأولى، يموت أنتوني مارستون إختناقاً.

في الأيام القليلة التالية، يموت الضيوف الواحد تلو الآخر، كل منهم بطريقة مختلفة، وكلها تشير إلى جريمة من الجرائم العشر المذكورة في القصائد.

يبدأ الضيوف في الشك في بعضهم البعض، ويحاولون إيجاد القاتل قبل أن يكونوا هم الضحية التالية، لكنهم يفشلون في ذلك، وفي النهاية يموت كل الضيوف، بما في ذلك القاتل.

في نهاية الرواية، يكشف القاتل عن نفسه، وهو روجرز، الخادم الذي يعمل في الجزيرة، كان روجرز هو الذي دعا الضيوف إلى الجزيرة، وكان يخطط لقتل كل منهم إنتقاماً لجرائمهم.

تقييم رواية “ثم لم يبق أحد”:

تنتهي الرواية بملاحظة من أجاثا كريستي تقول فيها: “لا تنسوا أن العدالة لا تزال قائمة، حتى لو لم يتم القبض على القاتل، تُعد رواية “ثم لم يبق أحد” من أشهر روايات أجاثا كريستي، وقد تم تحويلها إلى فيلم سينمائي عدة مرات.