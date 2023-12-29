ملخص رواية “ثاني اثنين”… للكاتب “أدهم شرقاوي”

رواية “ثاني اثنين” للكاتب “أدهم شرقاوي” هي رواية تاريخية سيرة ذاتية تتناول سيرة خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تدور أحداث الرواية في زمن النبوة وعصر الخلفاء الراشدين، وتروي قصة حياة أبو بكر الصديق منذ طفولته وحتى وفاته.

إقتباسات وملخص رواية “ثاني اثنين”:

تبدأ الرواية بسرد قصة ولادة أبو بكر الصديق، ونشأته في مكة المكرمة، وتعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الصغر.

ثم تنتقل الرواية إلى سرد قصة إسلام أبو بكر الصديق، ودوره الكبير في نشر الدعوة الإسلامية.

كما تتناول الرواية العديد من الأحداث التاريخية المهمة التي شهدها أبو بكر الصديق، مثل هجرة المسلمين إلى الحبشة، وغزوة بدر، وغزوة أحد، وغزوة الخندق، وغزوة فتح مكة.

ومن أهم الأحداث التي تناولتها الرواية:

قصة إسلام أبو بكر الصديق، وكيف كان أول من أسلم من الرجال. دور أبو بكر الصديق في نشر الدعوة الإسلامية، وكيف كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام المشركين. قصة هجرة المسلمين إلى الحبشة، وكيف كان أبو بكر الصديق هو الراعي الأمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة. قصة غزوة بدر، وكيف كان أبو بكر الصديق هو أول من قاتل في هذه الغزوة. قصة غزوة أحد، وكيف كان أبو بكر الصديق هو أول من وقف أمام المشركين ليمنعهم من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة غزوة الخندق، وكيف كان أبو بكر الصديق هو أول من حفر الخندق. قصة فتح مكة، وكيف كان أبو بكر الصديق هو أول من دخل مكة المكرمة بعد فتحها. تنتهي الرواية بوفاة أبو بكر الصديق، وكيف كان حزن المسلمين عليه شديداً. كما تنتهي الرواية برسالة من أبو بكر الصديق إلى المسلمين، يوصيهم فيها بالإيمان والأخلاق والحكمة.

تقييم رواية “ثاني اثنين”:

تعتبر رواية “ثاني اثنين” من الروايات الهامة التي تتناول حياة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهي رواية تستحق القراءة والدراسة، فهي تتميز بأسلوبها الشيق والبسيط، كما أنها تتسم بالدقة التاريخية في تناولها أحداث حياة أبو بكر الصديق كما تتميز الرواية بتركيزها على الجانب الروحي والأخلاقي في حياة أبو بكر الصديق، فهو يُعد من أكثر الشخصيات الإسلامية التي تجسد الإيمان والأخلاق والحكمة.