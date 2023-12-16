ملخص رواية “الجساسة” للكاتب “أحمد آل حمدان”… الجزء الثاني من رواية “أبابيل”

رواية “الجساسة” هي رواية خيالية عربية من تأليف الكاتب السعودي “أحمد آل حمدان”، وهي الجزء الثاني من رواية “أبابيل”.

إقتباسات وملخص رواية”الجساسة”:

تبدأ الرواية بعد مرور خمس سنوات على أحداث رواية أبابيل.

في هذه الفترة، نشأ الطفل الذي ولد ضاحكًا، وأصبح يُعرف باسم “المختار”.

وقد إكتسب المختار العديد من القدرات الخارقة، مما أثار الرعب في قلوب أهل قرية الجساسة.

في هذه الأثناء، تعود جمانة إلى عالم الجن، وتجد أن زوجها بحر قد توفي، وأن إبنها المختار هو الآن ملك الجن.

تقرر جمانة أن تحمي إبنها من قوى الشر التي تسعى إلى السيطرة عليه.

تدور الأحداث في الرواية بين عالم البشر وعالم الجن، ويواجه أبطال الرواية العديد من التحديات والمخاطر، في سبيل حماية بعضهم البعض وحماية عالم الجن من قوى الشر.

تنتهي الرواية بإنتصار الخير على الشر، وعودة المختار إلى عالم البشر، ليعيش مع والدته جمانة في سلام وأمان.

فيما يلي ملخص لأهم أحداث الرواية:

يعود المختار إلى عالم الجن، ويجد أن والده بحر قد توفي. تقرر جمانة أن تحمي إبنها من قوى الشر التي تسعى إلى السيطرة عليه. يتحالف المختار مع منظمة الجاثوم، وهي منظمة سرية تقاتل الجن الأشرار. يواجه المختار العديد من التحديات، بما في ذلك محاولة قوى الشر السيطرة عليه، ومحاولة الزعيم الجني “عاصف” قتله. يتمكن المختار في النهاية من هزيمة قوى الشر، ويعود إلى عالم البشر ليعيش مع والدته جمانة في سلام وأمان.

تقييم رواية “الجساسة”:

تتناول الرواية العديد من الموضوعات المهمة، مثل الحب، والعائلة، والخير، والشر، كما تطرح الرواية أسئلة مهمة حول الطبيعة البشرية، وحول العلاقة بين عالم البشر وعالم الجن، تتميز رواية الجساسة بأسلوبها المميز وحبكة قصتها المشوقة، وقد لاقت الرواية نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، وترجمت إلى العديد من اللغات.