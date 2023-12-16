ملخص رواية “أبابيل”… للكاتب “أحمد خالد توفيق”

رواية “أبابيل” هي رواية خيالية عربية من تأليف الكاتب المصري “أحمد خالد توفيق”، تدور أحداثها في عالمين متوازيين، عالم البشر وعالم الجن.

إقتباسات وملخص رواية “أبابيل”:

تبدأ الرواية بظهور طفل غير عادي في قرية الجساسة، وهو قرية صغيرة تقع في مملكة أبابيل التي يحكمها الملك جبار.

هذا الطفل لم يخرج إلى الدنيا باكيًا مثل بقية المواليد، وإنما خرج ضاحكًا، مما أثار الرعب في قلوب أهل القرية.

يكتشف أهل القرية أن هذا الطفل هو إبن جمانة، إبنة ملك الجن، التي تحب شابًا بشريًا يدعى بحر، وينتمي هذا الشاب إلى منظمة الجاثوم، وهي منظمة سرية تقاتل الجن الأشرار.

تقرر جمانة الفرار من عالم الجن مع زوجها بحر وطفلهما، وتلجأ إلى عالم البشر.

ولكنهم سرعان ما يكتشفون أن عالم البشر ليس ملاذًا آمنًا لهم، وأن هناك قوى شريرة تسعى إلى قتلهم.

تدور الأحداث في الرواية بين عالمين متوازيين، عالم البشر وعالم الجن، ويواجه أبطال الرواية العديد من التحديات والمخاطر، في سبيل حماية بعضهم البعض وحماية عالم البشر من قوى الشر.

تنتهي الرواية بإنتصار الخير على الشر، وتبقى قصة جمانة وبحر وطفلهما قصة حب خالدة.

تقييم رواية “أبابيل”:

تتميز رواية أبابيل بأسلوبها المميز وحبكة قصتها المشوقة، وقد لاقت الرواية نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، وترجمت إلى العديد من اللغات.