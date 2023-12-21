المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تتمثل رؤيتها في أن تكون رائدة على المستوي الدولي في التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السُّعُودية وتخريج جيل من المتدربين لهم إسهامات متميزة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وفي هذا المقال نستعرض الموعد والشروط وخطوات الاستعلام عن مكافأة الكلية التقنية عن شهر ديسمبر 2023.

المصدر الهيئة العامة للتدريب التقني والمهني على منصة اكس بتصرف الكاتب أيمن إسماعيل موقع نجوم مصرية

​موعد صرف مكافأة الكلية التقنية

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقدم مكافأة شهرية للمتدربين لتحفيزهم على بذل الجهد والالتزام في التدريب لذلك فهي تودع المكافأة في حسابات المتدربين نهاية كل شهر ميلادي، لذا فإن موعد صرف مكافأة شهر جُمادى الآخرة 1445، هو يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023.

​شروط استحقاق مكافأة التفوق

هناك مجموعة من الشروط لاستحقاق المتدرب مكافأة التفوق وهى كالتالي:

عدم تخطي المدة النظامية وهي خمس فصول للدبلوم والبكالوريوس.

المعدل التراكمي يجب أن يكون 4.75/ 5.

أن يكون المرشح سعودي الجنسية.

ينبغي للمتدرب ألا يكون قد حرم أو رسب في أي مقرر تدريبي.

عدم صدور في حقه عقوبات تأديبية مسجلة في نظام الوحدات التدريبية.

ألا يكون المتدرب موظفًا.

أن يكون من الملتحقين بالتدريب التطبيقي الصباحي.

طريقة الاستعلام عن مكافأة الكلية التقنية

الدخول على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الإنترنت.

اختر أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية.

اضغط على خدمة المؤسسة.

اختر الاستعلام عن البطاقة البنكية للمتدرب.

اختر الدخول على الخدمة.

ادخل رقم الهُوِيَّة أو الإقامة.

ضع الرقم التدريبي.

اضغط بحث.

ستظهر لك قيمة المكافأة.

حالات عدم صرف المكافأة

المتدرب المنسحب أو المؤجل. عند حصول المتدرب على معدل تراكمي أقل من 5/2 أن يتجاوز عدد الفصول المسموح بها وهي 8 فصول.

وختامًا: قدمنا في هذا المقال مكافأة الكلية التقنية: موعد صرفها وشروطها وطريقة الاستعلام عنها عن شهر ديسمبر 2023.