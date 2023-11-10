“مقاطعة تيك توك”.. ما السبب وراء تلك المقاطعة في السعودية؟.. والشركة ترد ببيان لمستخدمي التطبيق في المملكة

انتشرت حملة كبيرة في المملكة العربية السعودية منذ فترة تدعو إلى مقاطعة تيك توك، حيث عبر الآلاف من المواطنين عن غضبهم تجاه التطبيق لما حدث من حذف بعض الفيديوهات الخاصة بالمستخدمين السعوديين وحذف المحتوى الوطني الذي يدعم المملكة العربية، وعبر العديد عن غضبهم تجاه حذف محتواهم، كما أكد أحد المستخدمين أنه تم حذف محتوى يقدمه بسبب مقطع فيديو نشره وظهر خلاله المساعدات السعودية التي تقدمها لغزة بالإضافة إلى حذف عدد من الحسابات.

تطبيق تيك توك، مصدر الصورة: سكاي نيوز عربية

بيان من تطبيق تيك توك بشأن المقاطعة

ونظراً لما تتمتع به السعودية من عدد كبير من مستخدمي هذا التطبيق قررت الشركة المسئولة عن تطبيق تيك توك للخروج وإصدار بيان، وأشارت إلى أهمية المستخدمين الموجودين داخل المملكة حيث جاء البيان عبر منصة إكس نصاً:” نحن نعتز بمجتمعنا في المملكة العربية السعودية، الذي يعد مصدر إلهام للإبداع في كافة المجالات، مضيفاً إلى أن المنصة ترفض هذه الادعاءات بشدة لأنها تتنافى مع سياستنا وقيمنا”.

#تيك_توك أصدرت بيانا بعد الحملة #السعودية لمقاطعة التطبيق.. المضحك أن المنصة اعترفت أن من تسميهم "فرق الأمن والسلامة العالمية" لهم كامل الحرية في اتخاذ القرارت حول حذف المحتوى المتعلق بالسعودية ورغم ذلك حاولت الاختباء وراء المظلومية! https://t.co/Ii7YDU8gby pic.twitter.com/nYthceZkQZ — Talha alansari (@tl_ansari) November 8, 2023

ولا يزال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يدعون لمقاطعة التطبيق حتى يتم احترام المحتوى وعدم حذف أي حسابات داخل المملكة العربية السعودية.