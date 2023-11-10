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“مقاطعة تيك توك”.. ما السبب وراء تلك المقاطعة في السعودية؟.. والشركة ترد ببيان لمستخدمي التطبيق في المملكة

أحمد رجب

انتشرت حملة كبيرة في المملكة العربية السعودية منذ فترة تدعو إلى مقاطعة تيك توك، حيث عبر الآلاف من المواطنين عن غضبهم تجاه التطبيق لما حدث من حذف بعض الفيديوهات الخاصة بالمستخدمين السعوديين وحذف المحتوى الوطني الذي يدعم المملكة العربية، وعبر العديد عن غضبهم تجاه حذف محتواهم، كما أكد أحد المستخدمين أنه تم حذف محتوى يقدمه بسبب مقطع فيديو نشره وظهر خلاله المساعدات السعودية التي تقدمها لغزة بالإضافة إلى حذف عدد من الحسابات.

مقاطعة سعودية لتطبيق تيك توك

تطبيق تيك توك، مصدر الصورة: سكاي نيوز عربية

بيان من تطبيق تيك توك بشأن المقاطعة

ونظراً لما تتمتع به السعودية من عدد كبير من مستخدمي هذا التطبيق قررت الشركة المسئولة عن تطبيق تيك توك للخروج وإصدار بيان، وأشارت إلى أهمية المستخدمين الموجودين داخل المملكة حيث جاء البيان عبر منصة إكس نصاً:” نحن نعتز بمجتمعنا في المملكة العربية السعودية، الذي يعد مصدر إلهام للإبداع في كافة المجالات، مضيفاً إلى أن المنصة ترفض هذه الادعاءات بشدة لأنها تتنافى مع سياستنا وقيمنا”.

مقاطعة سعودية لتطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك

ولا يزال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يدعون لمقاطعة التطبيق حتى يتم احترام المحتوى وعدم حذف أي حسابات داخل المملكة العربية السعودية.

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أحمد رجب

أنا أحمد رجب، أعمل مهندس، أُحب العمل الصحفي وامتلك خبرة في كتابة الأخبار الرياصية والإخبارية، وانتظر خبرات أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة.

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