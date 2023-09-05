مفاجأة غير سارة: تأجيل صرف دعم السكني لشهر سبتمبر بسبب ظروف استثنائية

بعد تغيير رسمي أعلنته الحكومة هذا الشهر، سيتم صرف مساعدة السكن لشهر سبتمبر في موعد مختلف، حيث تم تأجيل صرف الدعم بسبب العطلة الرسمية وتوجيه كريم من الملك، ونحن نود توضيح الموعد الجديد لصرف مساعدة السكن لشهر سبتمبر، حيث سيتم الصرف يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023، وسيتم إيداع المساعدة ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى نهاية اليوم.

صورة ببرنامج سكني الجديد

تأخير صرف الدعم السكني لشهر سبتمبر 2023 بسبب اليوم الوطني

وفقًا لإعلان وزارة الإسكان السعودية، سوف يتم صرف الدعم السكني في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، إذا تزامن هذا اليوم مع إجازة رسمية، فسيتم تأخير صرف الدعم ليوم إضافي وفقًا لتوجيهات الوزارة، بالنسبة لشهر سبتمبر من عام 2023، حيث يصادف اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر، ونظرًا لتوافقها مع إجازة رسمية، تقرر تأخير صرف الدعم السكني ليوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر 2023، وهذا وفقًا للجدول الزمني، وسوف تتلقون الدعم في الموعد المحدد، حيث يتبقى فقط 22 يومًا على هذا الموعد، ونأمل أن يسهم هذا الدعم في تحسين ظروف السكن للجميع.

تفاصيل عن إجازة اليوم الوطني السعودي الـ93

ما تبقى من الوقت حتى إجازة اليوم الوطني السعودي الـ93 هو 93 يومًا، وسيحل اليوم الوطني في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2023، وهذا اليوم هو عطلة رسمية تمامًا، ويجدر بالذكر أنه تم إصدار مرسوم ملكي يمنح بموجبه جميع الموظفين والطلاب وجميع العاملين في المملكة إجازة يوم الأحد بدلاً من السبت للاحتفال باليوم الوطني السعودي بشكل أفضل وأكثر انتشارًا.

تواريخ صرف الدعم السكني وشروط الحصول عليه

تم تحديد تاريخ صرف الدعم السكني لشهر سبتمبر، حيث يتم صرف هذا الدعم للأشخاص الذين يتقاضون رواتب أقل من 7000 ريال سعودي، وسيتم تقديم الدعم بقيمة 850 ريال سعودي شهريا، ويشمل الدعم على وحدات سكنية تحت الإنشاء في المشاريع المتاحة في خارطة السكني، لكي يتمكن المستفيدون من الحصول على الدعم، يجب عليهم تقديم تفاصيل حساباتهم البنكية والمعلومات المتعلقة برواتبهم للثلاثة أشهر الأخيرة.