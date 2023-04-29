مطاعم سيتي ووك جدة 2023 ورابط حجز التذاكر عبر ticketmx.com

أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية فعاليات سيتي ووك جدة والتي تضم المطاعم، والنتزهات، والعروض المسرحية، وحفلات غنائية وغيرها من الفعاليات الآخرى التي تتناسب مع الكبار والصغار أيضًا داخل أراضي المملكة، ولكي تتمكن من زيارتها لابد من الحصول على تذاكر خاصة بك على حسب عدد الأفراد الراغبين في الاستمتاع بكافة الأجواء مُنذ بدء فتحه يوم 24 أبريل الماضي ومستمر حتى 7 يونيو القادم.

سيتي ووك

بدأت كافة المطاعم التي سنتطرق إليها خلال السطور القادمة عملها من 26 أبريل وسوف تستمر حتى 6 يونيو، كما أن الأسعار شاملة الضريبة ودخول السيتي ووك وهي 100 ريال سعودي و 150 فقط.

درايف ان

بدأ بالفعل استقبال الأشخاص من 26 أبريل ومستمر حتى 6 يونيو القادم لعام 2023 في مدينة جدة ويبدأ من الساعة 6 مساءً وحتى 1 صباحًا، ويُقدم تجربة العشاء في السيارة مع مشاهدة باقة من الأفلام وأسعار التذاكر الخاصة به شاملة الضريبة 100 ريال سعودي، و 150 أيضًا.

مطعم طنط

هو مطعم من القاهرة يُقدم تشكيلة مختلفة من المأكولات المصرية ويبدأ في استقبال الأشخاص من الساعة 6 مساءً وحتى 1 صباحًا في سيتي ووك جدة وسعر التذاكر 100 ريال سعودي وأيضًا 150.

كابو مطعم إيطالي

هو مطعم إيطالي من حقبة المالفيا الإيطالية الأمريكية في أوائل القرن العشرين.

ال توبو مطعم

هو تجربة مكسيكية زمن الكاوبوي ويُقدم أشهر الأكلات التي يرغب الكثيرين في تجربتها.

باربكيو يارد

يُقدم هذا المطعم مهرجان المشويات ولحوم مشوية وآخرى مدخنة على حسب طلبك.

مطعم ترند

يُقدم تجربة عشاء باجواء الرعب وأيضًا عروض حية.

مطعم أفيش

يُقدم شيشا لاونج بالإضافة إلى جلسات خارجية.

شروط وأحكام مطاعم سيتي ووك

هناك بعض الأحكام والشروط لجميع المطاعم السابقة وهي:

السعر يشمل دخول سيتي ووك وأيضًا طلبات المطعم.

لا يُمكنك استرداد المبلغ أو جزء منه.

دخول المطعم على حسب الطاولات المتوفرة.

خطوات حجز تذاكر سيتي ووك جدة

يُمكنك حجز التذاكر الخاصة بك من خلال اتباع الآتي: