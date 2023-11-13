مطابخ اكسينا وأهم المعلومات عنها

شركة اكسينا هي شركة متخصصة في تصميم وتصنيع مطابخ اكسينا تأسست عام 1971 في بلجيكا، وقد توسعت في العديد من الدول الأوروبية، حيث افتتحت أول فرع لها خارج بلجيكا في فرنسا.

مصدر الصورة: لقطة شاشة من قناة يوتوب اسمها ميم اليُوسف لمطابخ اكسينا وتم التعديل عليها.

ولديها الآن أكثر من 240 متجرًا في الدول الأوروبية والشرق وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والشمالية وأكثر من 25 دولة في العالم، تعدّ اكسينا من أشهر الشركات المتخصصة في صناعة المطابخ الجاهزة ذات الجودة العالية التي تتميز بتصميماتها الرائعة والحديثة والمعاصرة.

أشهر موديلات وتصميمات مطابخ اكسينا

تتميز مطابخ اكسينا بتصميماتها وموديلاتها العصرية والجذابة، بالإضافة إلى روعة وتنوع ألوانها وتصاميمها بين الكلاسيكية والحديثة، لتناسب كافة الأذواق الرفيعة، كما يتيح لك اختيار الوحدات التي تناسب مطبخك.

إذا كنت ترغب في تفصيل مطبخ على الطراز الأمريكي أو الشرقي أو غير ذلك من الأساليب، فإن الشركة تقدم لك فريق من الخبراء المتخصصين في أعمال ديكور المطبخ، والذين سينفذون كافة الأعمال التي ترغب بها بما يتناسب مع ذوقك، وفيما يلي مجموعة من مطابخ اكسينا الأكثر من رائعة وراقية:

كلارا كونكريت

يتميز هذا المطبخ (Kitchen) بإضاءة أسفل الرفوف، وأدراج دون مقابض، ووحداته مصنوعة من مادة الميلامين والبوليمر مع واجهات تخزين الباطون.

كلارا وود

يعدّ هذا النوع من أفضل موديلات اكسينا للمطابخ الألمانية، وهو نموذج متناغم ورائع يستخدم الخشب في صناعة أغلب وحداته، فهو يجمع بين الأصالة والحداثة.

ويتميز بالعديد من درجات الألوان الزاهية، جميع وحداته خالية من المقابض، ويجمع بين الهياكل المعدنية والخشبية في تصميم مذهل ورائع.

كوادرا

ويتميز هذا النوع بتصميمه حيث أنه يجمع بين الواجهات ذات اللون الأبيض المطفي والمقابض السوداء، ويتميز بتصميم عملي في منتهى الأناقة والرقي.

مطابخهم مصنوعة من الحديد الزهر المقاوم للصدأ وخشب السنديان الذي يتميز بتصميم فريد من نوعه، مع بوفيه ملون مصمم بطريقة مميزة، وهو إلى ذلك يتميز بطابع سحري بسبب التباين بين أسطح وحدات المطبخ.

ديلا

يتميز هذا النوع بإضفائه للجو لمسة من السحر والجاذبية والراحة النفسية بواسطة تصاميمه الفائقة للتوقعات وألوانه الداكنة، يتميز بأرفف مدمجة وطاولة وسطى، كما يضم مجموعة من الاكسسوارات المميزة والمتنوعة في مطابخ إكسينا، ومنها:

الإضاءة الداخلية لكل وحدة من وحدات المطبخ.

الكراسي المعدنية المبطنة.

أماكن لتعليق أدوات المطبخ.

فيوجن

يتميز هذا النوع بسطح متعدد الوظائف الذي يتسع للعديد من الأرفف، وهو إلى ذلك يتسع للعديد من أدوات المطبخ المنزلية الصغيرة، يتم تصنيع هذا النموذج من الخشب وبعض الصفائح المعدنية والبوليمر المقاوم للصدأ.

كما يتميز هذا الموديل بمساحات ذات أبواب منزلقة توضع فيها السكاكين والأطباق والنفايات، مع أداة معدنية مطليه بالكروم لوضع الأواني، وثلاجة مع فريزر، ولذلك فإن هذا التصميم هو الأكثر فخامة وأناقة وفخرًا لمطبخ إكسينا الألماني.

لاينا

يتميز هذا التصميم بالراحة والهدوء مع لونه الأبيض الذي يخلق الطُمَأنينة، يجمع هذا الموديل من مجموعة مطابخ اكسينا الألمانية بين الراحة والعملية.

حيث يحتوي على طاولة كبيرة وكراسي مريحة يمكنك وضعها في منتصف المطبخ، كما يحتوي على مجموعة من الخزائن المفتوحة المصممة بعناية فائقة، وغطاء مصمم لإخراج الغازات والأبخرة، ويتميز بمقابض معدنية لامعة.

مواقع مطابخ اكسينا في السُّعُودية

لهذه المطابخ عدة فروع داخل المملكة العربية السُّعُودية وهي:

مطابخ اكسينا فرع الدمام

العنوان: حي الخبر، المنطقة الشرقية

رَقَم الهاتف: 0138942585

مطابخ اكسينا فرع الرياض

العنوان: شارع الملك عبد العزيز

رَقَم الهاتف: 0123456789

مطابخ اكسينا فرع الرياض

العنوان: شارع التخصصي

رَقْم الهاتف: 0112255653

أسعار المطبخ

تشهد أسعار مطابخ اكسينا ارتفاعا طفيفا بين الحين والآخر، وذلك بسبب جمال وروعة التصميمات الحديثة والعملية، فضلا عن جودة المواد المقاومة للصدأ والحرائق والرطوبة.

ولذلك فإن هذه الزيادة الطفيفة في الأسعار تأتي في إطار الحفاظ على جودة المواد والتصاميم التي تقدمها الشركة لجميع عملائها في جميع فروعها المنتشرة حول العالم.

نظرًا لجمال تصميمات مطابخ إكسينا، وخدماتها المتينة المقاومة لعيوب التلف، التي قد تسبب أضرارًا جسيمة، وأسعارها المعقولة مع ميزاتها التي تتيح لكل امرأة تركيب مطبخ بمواصفات عالية وكفاءة كبيرة، فقد نالت هذه المطابخ إعجابًا كبيرًا الطلب من العملاء في المملكة العربية السُّعُودية.

كما يمكنك اختيار أفضل ديكور مطابخ حديثة ليعطي مطبخك مظهرًا مذهلًا وساحرًا، سواء كنت تريد مطابخ عصرية صغيرة أو كبيرة، كما يتميز بالعديد من أفكار الديكور المختلفة والمتنوعة، كما يمكنك اختيار أرقى ديكور لجدران مطبخك من بين العديد من الألوان والتصميمات المميزة.