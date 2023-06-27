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قائمة بأسماء ومواقع مصليات العيد في الرياض 2023

نجوى جابر

تبدأ صلاة عيد الأضحى غدًا في كافة مناطق المملكة العربية السعودية وباقي البلاد، حيث بدأ البحث من قبل الكثيرين حول الأسماء الخاصة بالمصليات التي ستقام بها الصلاة حيث أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية إن الصلاة ستقام في كافة المساجد باستثناء التي تتواجد بجانب مصليات العيد نظرًا لعدم ذهاب الأشخاص إليها، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

- صورة 2 - قائمة بأسماء ومواقع مصليات العيد في الرياض 2023

مصليات العيد

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يتساءل الكثيرين من الأشخاص المتواجدين في مدينة الرياض سواء كانوا مواطنين أو مقيمين عن موعد الصلاة غدًا فستكون بالنسبة لمدينة الرياض في تمام الساعة 5:21 صباحًا أما بالنسبة للمصليات التي ستُقام بها الصلاة في الرياض فجاءت على النحو التالي:

  • مصلي العيد الكبير الرياض في شارع الملك فيصل.
  • مصلى العيد في حي منفوحة القديم.

- صورة 1 - قائمة بأسماء ومواقع مصليات العيد في الرياض 2023

فيما سبق أوضحنا لكم المساجد التي ستُقام بها صلاة العيد غدًا لكي تتمكنون من الذهاب إلى أقرب مسجد لكم.

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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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