مصر تودع العشوائيات وتحقق حياة كريمة للمواطن

نجحت مصر في تحقيق إنجازٍ كبيرٍ في مجال القضاء على العشوائيات، حيث أعلنت الحكومة المصرية في نهاية عام 2022 القضاء على جميع المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك بعد سنوات من العمل المتواصل على تطوير هذه المناطق وتوفير حياة كريمة لسكانها.

وبلغت تكلفة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة 63 مليار جنيه، وتم إنشاء 246 ألف وحدة سكنية استفاد منها 1.2 مليون شخص، وشملت هذه المناطق 357 منطقة عشوائية غير آمنة في 25 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتنوعت المشروعات التي تم تنفيذها في إطار برنامج القضاء على العشوائيات، حيث شملت إنشاء تجمعات سكنية جديدة وتطوير المناطق العشوائية القائمة، كما تم تطوير الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل لسكانها.

ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها في إطار برنامج القضاء على العشوائيات:

مشروع التجمع السكني “معا” في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، والذي يضم 4.4 ألف وحدة سكنية.

مشروع الأسمرات في محافظة القاهرة، والذي يضم 18.3 ألف وحدة سكنية.

مشروع بشاير الخير في محافظة الإسكندرية، والذي يضم 15 ألف وحدة سكنية.

مشروع أهالينا في محافظة القاهرة، والذي يضم 4.9 ألف وحدة سكنية.

وحقق برنامج القضاء على العشوائيات العديد من الآثار الإيجابية على المجتمع المصري، حيث ساهم في توفير حياة كريمة لسكان هذه المناطق، كما ساهم في تحسين المشهد الحضري وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وتعد هذه التجربة المصرية نموذجًا يحتذى به في مجال القضاء على العشوائيات، حيث نجحت في تحقيق هذا الإنجاز في وقتٍ قياسيٍ وبتكلفةٍ مناسبةٍ.