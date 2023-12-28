مصر تحقق إنجازات متميزة في الزراعة عام 2023

شهد عام 2023 تحقيقًا لإنجازات متميزة في قطاع الزراعة المصري، أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وزيادة الصادرات الزراعية، وتحسين جودة المنتجات الزراعية.

ومن أبرز هذه الإنجازات:

التوسع في الأراضي الجديدة لأكثر من 3.5 مليون فدان، منها مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروعات جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

زيادة الصادرات الزراعية إلى 405 سلعا زراعية تغزو 160 سوقا على مستوى العالم، وتحقيق مصر المركز الأول في العالم في تصدير البرتقال بـ 2 مليون طن للموسم التصديري.

إنشاء المشروع القومي للصوامع بقدرة تخزينية أكثر من 5.5 مليون طن، وإنشاء حقول إرشادية للقمح تصل إلى 7 آلاف حقل، وإنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية.

تحقيق مصر المركز الثالث عالميا في إنتاج السمك البلطي، والمركز الأول إفريقيا في الاستزراع السمكي، وإنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وطرح 21 موقعا للاستزراع السمكي بالبحرين المتوسط والأحمر.

هذه الإنجازات تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الزراعة، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وزيادة الصادرات الزراعية، وتحسين جودة المنتجات الزراعية.

وتمثل هذه الإنجازات خطوة مهمة في طريق تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر، وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج الزراعي.

التحليل

تعكس هذه الإنجازات مدى اهتمام الدولة المصرية بالقطاع الزراعي، وحرصها على تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وزيادة الصادرات الزراعية، وتحسين جودة المنتجات الزراعية.

وتعد هذه الإنجازات خطوة مهمة في طريق تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر، وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج الزراعي.

ومن أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات ما يلي:

الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الزراعة، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030. الجهود المبذولة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة السلع التموينية، والجهات المعنية الأخرى في القطاع الزراعي. التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الزراعة، واستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي.

التحديات

رغم هذه الإنجازات، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصري، ومنها:

شح المياه، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي.

الزيادة السكانية المتسارعة، وارتفاع الطلب على الغذاء.

ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.

ويتطلب التغلب على هذه التحديات مزيدًا من الاهتمام والدعم من الدولة للقطاع الزراعي، وتنفيذ مشروعات استراتيجية لتوفير المياه، ومواجهة التغيرات المناخية، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وخفض تكاليف الإنتاج.

التوصيات

في ضوء هذه التحديات، تُوصي هذه المقالة بما يلي:

الاستمرار في تنفيذ مشروعات التوسع في الأراضي الجديدة، وزيادة الرقعة الزراعية.

تنفيذ مشروعات لتوفير المياه، ومواجهة التغيرات المناخية.

دعم البحث العلمي والتطوير في مجال الزراعة.

رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وخفض تكاليف الإنتاج.

وتحقيق هذه التوصيات من شأنه أن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وزيادة الصادرات الزراعية، وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر.