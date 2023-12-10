مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بأسعار رمزية.. رابط حجز تذاكر فعالية منطقة مشجعين فيفا بمدينة جدة 2023

أعلن موقع تكت مكس عن فعالية مميزة تستضيفها مدينة جدة، وهي منطقة مشجعين كأس العالم للأندية فيفا في البلد، والتي توفر لعشاق كرة القدم فرصة مشاهدة المباريات على شاشات عملاقة، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد الفعالية وطريقة الحجز.

فعالية مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية 2023

تنطلق الفعالية يوم 12 ديسمبر 2023 في حديقة بحيرة الأربعين بمنطقة جدة التاريخية بالبلد، وتستمر حتى نهاية بطولة كأس العالم للأندية.

ويتم استقبال المشجعين من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية وحتى الساعة 12:00 صباحاً.

وتبدأ أسعار التذاكر من صفر وحتى 15 ريال سعودي، ويتم تحديد السعر حسب المأكولات والفعاليات التي سوف يختارها المشجع.

رابط حجز التذاكر

تم طرح تذاكر فعالية منطقة مشجعين فيفا من خلال منصة تكت مكس.

وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على احجز الآن.

وفي الخطوة التالية قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وبعد ذلك قم بتحديد عدد التذاكر التي تريدها.

وأخيراً قم بتأكيد حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

وهي طريقة جديدة توفرها هذه الفعالية من أجل مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بسعر رمزي، نظراً لأن البطولة تقام على أرض المملكة.