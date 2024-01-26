مسلسل “عتبات البهجة” يحيى الفخراني – رمضان 2024

مسلسل “عتبات البهجة” جديد الفنان يحيى الفحراني لمنافسات الدراما الرمضانية التى تعرض خلال شهر رمضان 1445 هـ / 2024 م، وهو من نوعية الدراما الإجتماعية، وهو مكون من 15 حلقة.

فريق عمل مسلسل عتابات البهجة

التمثيل: يحيى الفخراني – جومانا مراد – سيد رجب – سما إبراهيم – جيهان الشماشرجي – دنيا ماهر – حنان يوسف – مايان السيد – مصطفى عنبة – صلاح عبد الله – هنادي مهنا – علاء زينهم – علاء مرسي.

القصة: إبراهيم عبد المجيد.

المعالجة الدرامية: مدحت العدل.

الإنتاج: العدل جروب (جمال العدل).

الإخراج: مجدي أبو عميرة.

معلومات عن مسلسل عتبات البهجة