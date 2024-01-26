مسلسل “عتبات البهجة” يحيى الفخراني – رمضان 2024
مسلسل “عتبات البهجة” جديد الفنان يحيى الفحراني لمنافسات الدراما الرمضانية التى تعرض خلال شهر رمضان 1445 هـ / 2024 م، وهو من نوعية الدراما الإجتماعية، وهو مكون من 15 حلقة.
فريق عمل مسلسل عتابات البهجة
- التمثيل: يحيى الفخراني – جومانا مراد – سيد رجب – سما إبراهيم – جيهان الشماشرجي – دنيا ماهر – حنان يوسف – مايان السيد – مصطفى عنبة – صلاح عبد الله – هنادي مهنا – علاء زينهم – علاء مرسي.
- القصة: إبراهيم عبد المجيد.
- المعالجة الدرامية: مدحت العدل.
- الإنتاج: العدل جروب (جمال العدل).
- الإخراج: مجدي أبو عميرة.
معلومات عن مسلسل عتبات البهجة
- المسلسل من مسلسلات اللايت كوميدي.
- المسلسل يناقش موضوع الصراع بين الأجداد والأحفاد.
- مسلسل عتبات البهجة هو عودة للفنان الكبير للشاشة الصغيرة بعمل درامي بعد غياب عامين.
- الرواية كانت مرشحة كفيلم للفنان فاروق الفيشاوي لكن مرض النجم ووفاته اوقفت المشروع، ليتحول الى عمل درامي للفنان الكبير يحيى الفخراني.
- ملخص فكرة وقصة مسلسل عتبات البهجة تدور حول رجل في الخمسينيات من عمره، توفيت زوجته ليعيش بمفرده، رغم أن لديه ولدًا في المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنة متزوجه لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي تسببت في وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.