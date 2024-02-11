مسلسل “نور خالد وولده خالد نور” – رمضان 2024 (شيكو وكريم محمود عبد العزيز)

المسلسل الكوميدي (نور خالد و ولده خالد نور) يتنافس بقوة في فئة المسلسلات الكوميدية خلال السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام رمضان 1445 هـ / 2024 م، حيث على رأس العمل فنان الكوميديا “شيكو” والفنان “كريم محمود عبد العزيز”، والذي قد يساعد المسلسل ان يعتلي قمة المشاهدة لهذه الفئة خلال الشهر الكريم.

فريق عمل مسلسل نور خالد وولده خالد نور

التمثيل: شيكو – كريم محمود عبد العزيز – آية سماحة – دنيا ماهر – شريف رمزي – حمزة العيلي.

التاليف: كريم سامي / أحمد عبد الوهاب.

الإنتاج: Masha Entertainmen “أمير شوقي”.

الإخراج: محمد أمين.

معلومات حول مسلسل نور خالد وولده خالد نور