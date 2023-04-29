مسلسل “ملح وسمرة” موعد العرض والإعادة على قناة mbc1 – بدءاً من الاحد 30 إبريل 2023

العرض الأول لمسلسل ملح وسمرة على شاشة قناة ام بي سي 1 سيكون بدءاً من مساء الأحد الموافق2023 كعرض أول وحصري، كما يعرض على منصة شاهد مجاناً بعد عرضها التليفزيون.

موعد عرض مسلسل ملح وسمرة

يعرض المسلسل يومياً من الأحد الى الاربعاء

3.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

4.00 مساءاً بتوقيت الجزائر

5.00 مساءاً بتوقيت ليبيا

6.00 مساءاً بتوقيت السعودية ومصر

7.00 مساءاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الأولى

1.00 صباحاً بتوقيت جرينتش

2.00 صباحاً بتوقيت الجزائر

3.00 صباحاً بتوقيت ليبيا

4.00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

5.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الثانية

11.00 صباحاً بتوقيت جرنتش

12.00 ظهراً بتوقيت الجزائر

1.00 ظهراً بتوقيت ليبيا

2.00 ظهراً بتوقيت السعودية ومصر

3.00 ظهراً بتوقيت الإمارات

حلقات مجمعة

شاهد جميع حلقات الاسبوع (خمس حلقات) متتالية يوم الخميس ليلاً (صباح الجمعة)

10.00 مساءاً بتوقيت جرنتش

11.00 مساءاً بتوقيت الجزائر

12.00 منتصف الليل بتوقيت ليبيا

1.00 صباحاً (بعد منتصف الليل) بتوقيت السعودية ومصر

2.00 صباحاً (بعد منتصف الليل) بتوقيت الإمارات

فريق عمل مسلسل ملح وسمرة

التمثيل: هدى حسين – جمال الردهان – سحر حسين – فاطمة الصفي – عبد الله الطراروة – مشاري المجيبل – نوف السلطان – عبد الله البوشي – سعاد الحسيني – فرح المهدي – منيرة محمد – عبد الله سويد – سلوى بخيت – فاطمة البصيري – مشعل المجيبل – عباس خليفي – محمد الجلواني.

التأليف: حمد الرومي.

الإنتاج: أفلام ايجل (جمال سنان).

الإخراج: علي العلي.

ملخص قصة مسلسل ملح وسمرة

في إطار درامي تدور أحداث المسلسل حول حياة امرأة خمسينية، تمتلك دار أزياء مشهورة، ومنتظمة جداً في حياتها وعملها، وفي هذا النظام الصارم الذي تعيشه تلك المرأة يتولد الكثير من القصص والحكايات، إلى أن تتعرض تتعرض لقضية رأي عام تتسبب في قلب حياتها رأسًا على عقب.