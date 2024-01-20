مسلسل “كوبرا” محمد إمام – رمضان 2024
مسلسل (كوبرا) هو جديد الفنان محمد امام, ويدخل به السباق الدرامي الرمضاني هذا العام، لشهر رمضان 1444 هـ / 2024 م، ويتوقع ان يحصد العمل نجاحاً كبرياً خاصة في ظل النجاح المتتالي للفنان محمد امام في السينما والدراما.
فريق عمل مسلسل كوبرا
- التمثيل: محمد إمام -هشام اسماعيل- منه فضالي – محمد اسامة “أوس أوس” – علاء مرسي – دنيا ماهر – مجدي كامل – محمد ثروت – محمود عبد المغني – أحمد فتحي – محمود البرزاوي.
- التأليف: أحمد محمود أبوزيد.
- الإنتاج: سيرنجي للإنتاج الفني”تامر مرسي”.
- الإخراج: أحمد شفيق.
معلومات عن مسلسل كوبرا
- المسلسل من نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة.
- من المرجح ان يعرض المسلسل على قنوات mbc.
- ملخص قصة مسلسل كوبرا: في اطار درامي شعبي تدور أحداث العمل حول شخص ابن بلد وصاحب ورشة لعفشة السيارات “محمد إمام” ويواجه صعوبات ومواقف مثيرة، لكنه سينجح في النهاية في التغلب على تلك الصعاب ومواجهة الشر الذي يحاوطه، وذلك في إطار من التشويق.