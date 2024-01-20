مسلسل “كوبرا” محمد إمام – رمضان 2024

مسلسل (كوبرا) هو جديد الفنان محمد امام, ويدخل به السباق الدرامي الرمضاني هذا العام، لشهر رمضان 1444 هـ / 2024 م، ويتوقع ان يحصد العمل نجاحاً كبرياً خاصة في ظل النجاح المتتالي للفنان محمد امام في السينما والدراما.

فريق عمل مسلسل كوبرا

التمثيل: محمد إمام -هشام اسماعيل- منه فضالي – محمد اسامة “أوس أوس” – علاء مرسي – دنيا ماهر – مجدي كامل – محمد ثروت – محمود عبد المغني – أحمد فتحي – محمود البرزاوي.

التأليف: أحمد محمود أبوزيد.

الإنتاج: سيرنجي للإنتاج الفني”تامر مرسي”.

الإخراج: أحمد شفيق.

معلومات عن مسلسل كوبرا