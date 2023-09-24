مسلسل “في مثل هذا اليوم” موعد العرض والإعادة على قناة mbc1 – بدءاً من الاحد 1 أكتوبر 2023

العرض الأول للمسلسل الكويتي في مثل هذا اليوم على شاشة قناة ام بي سي 1 سيكون بدءاً من مساء الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 كعرض أول وحصري على قناة مفتوحة مجانية، بالإضافة الى عرض الحلقات على منصة شاهد.

موعد عرض مسلسل في مثل هذا اليوم

يعرض المسلسل يومياً من الأحد الى الاربعاء

3.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

4.00 مساءاً بتوقيت الجزائر

5.00 مساءاً بتوقيت ليبيا

6.00 مساءاً بتوقيت السعودية ومصر

7.00 مساءاً بتوقيت الإمارات

إعادة مسلسل في مثل هذا اليوم

1.00 صباحاً بتوقيت جرينتش

2.00 صباحاً (منتصف الليل) بتوقيت الجزائر

3.00 صباحاً بتوقيت ليبيا

4.00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

5.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

فريق عمل مسلسل في مثل هذا اليوم

التمثيل: يعقوب عبد الله – هبة الدري 0 عبد الله بهمن – في الشرقاوي – فهد باسم – روان مهدي – صمود المؤمن – طلال باسم – روان العلي – أحمد النجار – شيماء رحمي – شهد عبد الله – نايف العنزي – شوق بنت عبد الله.

التأليف: علي دوخان.

الإنتاج: المجموعة الفنية.

الإخراج: محمد القفاص.

ملخص فكرة وقصة مسلسل في مثل هذا اليوم

تدور أحداث العمل جول شاب وشابة متزوجين، كانا من الطبقة الغنية، لكن اقدار الزمن وتعرضهم لبعض المشكلات التى غيرت حياتهما، من خلال كفاحهما يشقان حياتهما ويستمران في العيش.