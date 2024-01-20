مسلسل “إمبراطورية ميم” خالد النبوي – رمضان 2024

مسلسل (امبراطورية ميم) هو رهان الفنان خالد النبوي للسباق الدرامي الرمضاني لهذا العام خلال شهر رمضان 1444 هـ / 2024 م, حيث قوة القصة للمبدع إحسان عبد القدوس والمعالجة الدرامية للكاتب محمد سليمان عبد الملك.

فريق عمل مسلسل امبراطورية ميم

التمثيل: خالد النبوي – حلا شيحة – نشوى مصطفى – محمود حافظ – نور النبوي – محمد محمود عبد العزيز – إيمان السيد – مايان السيد – هاجر السراج – نجلاء بدر – نورهان منصور.

القصة: إحسان عبد القدوس.

المعالجة الدرامية: محمد سليمان عبد الملك.

الإنتاج: أروما للإنتاج الفني “تامر مرتضى” / الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

الإخراج: محمد سلامة.

معلومات عن مسلسل امبراطورية ميم