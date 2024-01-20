مسلسل “إمبراطورية ميم” خالد النبوي – رمضان 2024
مسلسل (امبراطورية ميم) هو رهان الفنان خالد النبوي للسباق الدرامي الرمضاني لهذا العام خلال شهر رمضان 1444 هـ / 2024 م, حيث قوة القصة للمبدع إحسان عبد القدوس والمعالجة الدرامية للكاتب محمد سليمان عبد الملك.
فريق عمل مسلسل امبراطورية ميم
- التمثيل: خالد النبوي – حلا شيحة – نشوى مصطفى – محمود حافظ – نور النبوي – محمد محمود عبد العزيز – إيمان السيد – مايان السيد – هاجر السراج – نجلاء بدر – نورهان منصور.
- القصة: إحسان عبد القدوس.
- المعالجة الدرامية: محمد سليمان عبد الملك.
- الإنتاج: أروما للإنتاج الفني “تامر مرتضى” / الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.
- الإخراج: محمد سلامة.
معلومات عن مسلسل امبراطورية ميم
- القصة الاصلية تم تقديمها كفيلم سينمائي قدم في عام 1972 م, ويعتبر احد ايقونات السينما المصرية, وتم اختياره كأحسن 100 فيلم مصري.
- الفيلم كتب له السيناريو والحوار الكاتب الكبير نجيب محفوظ.
- في القصة الاصلية بطل القصة رجل وليس امرأة وهو ما سوف يكون في المسلسل عكس الفيلم الذي قدم بطلة القصة امراة هي الفنانة فاتن حمامة.
- ملخص فكرة الفيلم: تدور حول موظف ناجح يعيش حياة هادئة ومستقرة مع اسرته التى تتكون من زوجته وأولاده الذكور الستة الذين تبدأ أسماؤهم جميعاً بحرف الميم، الذي يفاجأ بأحدهم يناقشه في حدود سلطة الأب على أبنائه، ويدعو لإجراء انتخابات داخل الأسرة لاختيار من يقود زمام الأسرة بشكل ديمقراطي.