مسلسل “بدون سابق إنذار” – آسر ياسين – رمضان 2024

المتألق آسر ياسين يدخل السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل (بدون سابق إنذار) الذي يعرض خلال شهر رمصان 1445 هـ / 2024 م، وهو من مسلسلات الدراما الإجتماعية ذات الـ 15 حلقة.

قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار – رمضان 2024

مسلسل بدون سابق إنذار سيعرض على إحدى قنوات المتحدة ويتواجد أيضاً على منصة watchit

فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار

التمثيل: آسر ياسين – عائشة بن أحمد – نبيل الحلفاوي – أحمد خالد صالح – نهال عنبر – أحمد علي ماهر – جهاد حسام.

التأليف: ألما كفارنة.

الإنتاج: “blue bee” بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الإخراج: هاني خليفة.

ملخص فكرة وقصة مسلسل بدون سابق إنذار

المسلسل تدور احداثه حول المهندس مروان الألفي (آسر ياسين) وليلي (عائشة بن أحمد) وهما زوجين وينتظران قدوم مولودهم إلى ان يحدث امر خطير يقلب حياتهم رأسا على عقب وتصبح حياتهم مهددة بالخطر، حيث يعاني ابنهم من مرض السرطان