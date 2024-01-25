مسلسل “المداح4 – أسطورة العودة” حمادة هلال – رمضان 2024

مسلسل المداح بموسم جديد في السباق الرمضاني لهذا العام في شهر رمضان 1445 هـ / 2024 م يحت اسم “المداح: أسطورة العودة” للفنان حمادة هلال، ليستمر المسلسل الناجح والرهان الخاص لقنوات mbc في فئة المسلسلات المصرية المعروضة على شاشتها وعلى منصتها شاهد.

فريق عمل مسلسل المداح – الجزء الرابع

التمثيل: حمادة هلال – خالد سرحان – هبة مجدي – رشدي الشامي – صفاء جلال – حنان يوسف – دنيا عبد العزيز – حنان سليمان – حمزة العلي – دياب – فتحي عبد الوهاب – لوسي – أشرف زكي (ضيف شرف).

التأليف: أمين جمال – أيمن أبو المجد.

الإنتاج: A & S (صادق أنور الصباح).

الإخراج: أحمد سمير فرج.

معلومات عن مسلسل المداح 4