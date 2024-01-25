مسلسل “المداح4 – أسطورة العودة” حمادة هلال – رمضان 2024
مسلسل المداح بموسم جديد في السباق الرمضاني لهذا العام في شهر رمضان 1445 هـ / 2024 م يحت اسم “المداح: أسطورة العودة” للفنان حمادة هلال، ليستمر المسلسل الناجح والرهان الخاص لقنوات mbc في فئة المسلسلات المصرية المعروضة على شاشتها وعلى منصتها شاهد.
فريق عمل مسلسل المداح – الجزء الرابع
- التمثيل: حمادة هلال – خالد سرحان – هبة مجدي – رشدي الشامي – صفاء جلال – حنان يوسف – دنيا عبد العزيز – حنان سليمان – حمزة العلي – دياب – فتحي عبد الوهاب – لوسي – أشرف زكي (ضيف شرف).
- التأليف: أمين جمال – أيمن أبو المجد.
- الإنتاج: A & S (صادق أنور الصباح).
- الإخراج: أحمد سمير فرج.
معلومات عن مسلسل المداح 4
- يشارك بعض ابطال العمل في الأجزاء السابقة كضيوف شرف.
- تدور قصة الماح في موسمه الرابع حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ومحاولة الشيخ صابر المداح في التخلص من الجن الأكبر، بعدما تمكن من حرق قبيلة هند بنت الأحمر في نهاية الجزء الثالث.
- الفنان خالد سرحان صرخ بأن الجزء الرابع سيكون أقوى ويحمل الكثير من التشويق والرعب.
- بالنسبة للتصوير الخارجي في الجزء الرابع سيكون في الاردن.
- المقر الرئيسي لتصوير المسلسل في محافظة الفيوم بالاضافة الى القاهرة وبعض المخافظات الاخرى.