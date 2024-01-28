مسلسل “الحشاشين” كريم عبد العزيز – رمضان 2024

المسلسل الأكبر والاضخم في السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام خلال شهر رمضان 1445 هـ / 2024 م، لمجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، بالاضافة الى مؤلف العمل الذي تتميز اعماله بأنها متميزة وذات جودة عالية الكاتب عبد الرحيم كمال، أما الاخراج فهو للمتميز المخرج بيتر ميمي.

فريق عمل مسلسل الحشاشين

التمثيل: كريم عبد العزيز – فتحي عبد الوهاب – ميرنا نورد الدين – أحمد عيد – إسلام جمال – نيقولا معوض – سامي الشيخ – سارة الشامي – نور إيهاب – سوزان نجم الدين – عمر الشناوي – بسنت أحمد أبو باشا.

التأليف: عبد الرحيم كمال.

الإنتاج: سينرجي للانتاج الفني “تامر مرسي”

الإخراج: بيتر ميمي.

ملخص قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث المسلسل حول طائفة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح، حيث تدور الاحداث التاريخية للمسلسل في عام 1000 ميلادية، حيث ينسلخ حسن الصباح من بلاط السلاجقة، بعد خلاف كبير مع وزير نظام الملك, ليسافر الى مصر صم الى فارس ليستقر في قلعة الموت.

يبدأ حسن الصباح في تأسيس دولته الخاصة، والتى تعرف بطائفة الحشاشين، وكان هدف الطائفة من وجهة نظر مؤسسها والمنتمين اليها هو إقامة دولة العدل والمساواة، ولكن كانت وسيلتهم الى الى ذلك بحسب اعتقادهم هو القيام بعمليات الاغتيالات السياسية ضد الشخصيات الهامة في العالم الإسلامي.

معلومات عن مسلسل الحشاشين