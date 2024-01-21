مسلسل “ألف ليلة وليلة” – ياسر جلال – رمضان 2024

مشاركة الفنان ياسر جلال في السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام رمضان 1445 هـ / 2024 م عبر مسلسل “الف ليلة وليلة” حيث ما تزال قصص الف ليلة وليلة لها سحرها الخاص وذكرياتها المميزة للعديد من الاجيال.

فريق عمل مسلسل الف ليلة وليلة – رمضان 2024

التمثيل: ياسر جلال – نور – اسمين رئيس – شري عادل – وفاء عامر – أيتن عامر – هنادي مهنا – محمد التاجي – عبد العزيز مخيون – أحمد بدير – رشوان توفيق – أحمد فتحي – أحمد ماهر – وليد فوزاز – عايدة رياض – سامي مغاوري – فتوح أحمد – محمد علي رزق – إسلام حافظ – مجدي بدر.

التأليف: أنور عبد المغيث.

الإخراج: إسلام خيري.

معلومات عن مسلسل الف ليلة وليلة 2024