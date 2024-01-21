مسلسل “ألف ليلة وليلة” – ياسر جلال – رمضان 2024
مشاركة الفنان ياسر جلال في السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام رمضان 1445 هـ / 2024 م عبر مسلسل “الف ليلة وليلة” حيث ما تزال قصص الف ليلة وليلة لها سحرها الخاص وذكرياتها المميزة للعديد من الاجيال.
فريق عمل مسلسل الف ليلة وليلة – رمضان 2024
- التمثيل: ياسر جلال – نور – اسمين رئيس – شري عادل – وفاء عامر – أيتن عامر – هنادي مهنا – محمد التاجي – عبد العزيز مخيون – أحمد بدير – رشوان توفيق – أحمد فتحي – أحمد ماهر – وليد فوزاز – عايدة رياض – سامي مغاوري – فتوح أحمد – محمد علي رزق – إسلام حافظ – مجدي بدر.
- التأليف: أنور عبد المغيث.
- الإخراج: إسلام خيري.
معلومات عن مسلسل الف ليلة وليلة 2024
- كان من المقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان الماضي ولكن تم تأجيله ليعرض في رمضان هذا العام لاحتياجه الى تحضريات ضخمة وفترة تصوير كبيرة.
- التصوير يتم ما بين القاهرة والفيوم.
- يسافر الفريق الى المغرب لمدة 10 أيام لتصوير بعض مشاهد المسلسل.
- يجسد الفنان ياسر جلال شخصية “شهريار” بينما تجدسد الفنانة ياسمين رئيس شخصية “شهرزاد”.
- الفنانة وفاء عامر تجسد شخصية والدة الملك شهريار.
- الفنان محمد التاجي يجسد شخصية قمر الزمان وهو رئيس وزراء لـ شهريار، ووالد شهرزاد.
- تجسد الفنانة هنادي مهنا شخصية “حورية البحر”.
- تجسد الفنانة عايدة رياض شخصية (داية) خلال العصر الفاطمي.
- المسلسل يسلط الضوء على المشكلات الاجتماعية، وتحديات العلاقات الأسرية والعائلية.