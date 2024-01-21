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مسلسل “ألف ليلة وليلة” – ياسر جلال – رمضان 2024

محمد عبد الرازق

مشاركة الفنان ياسر جلال في السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام رمضان 1445 هـ / 2024 م عبر مسلسل “الف ليلة وليلة” حيث ما تزال قصص الف ليلة وليلة لها سحرها الخاص وذكرياتها المميزة للعديد من الاجيال.

فريق عمل مسلسل الف ليلة وليلة – رمضان 2024

  • التمثيل: ياسر جلال – نور – اسمين رئيس – شري عادل – وفاء عامر – أيتن عامر – هنادي مهنا – محمد التاجي – عبد العزيز مخيون – أحمد بدير – رشوان توفيق – أحمد فتحي – أحمد ماهر – وليد فوزاز – عايدة رياض – سامي مغاوري – فتوح أحمد – محمد علي رزق – إسلام حافظ – مجدي بدر.
  • التأليف: أنور عبد المغيث.
  • الإخراج: إسلام خيري.

معلومات عن مسلسل الف ليلة وليلة 2024

  • كان من المقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان الماضي ولكن تم تأجيله ليعرض في رمضان هذا العام لاحتياجه الى تحضريات ضخمة وفترة تصوير كبيرة.
  • التصوير يتم ما بين القاهرة والفيوم.
  • يسافر الفريق الى المغرب لمدة 10 أيام لتصوير بعض مشاهد المسلسل.
  • يجسد الفنان ياسر جلال شخصية “شهريار” بينما تجدسد الفنانة ياسمين رئيس شخصية “شهرزاد”.
  • الفنانة وفاء عامر تجسد شخصية والدة الملك شهريار.
  • الفنان محمد التاجي يجسد شخصية قمر الزمان وهو رئيس وزراء لـ شهريار، ووالد شهرزاد.
  • تجسد الفنانة هنادي مهنا شخصية “حورية البحر”.
  • تجسد الفنانة عايدة رياض شخصية (داية) خلال العصر الفاطمي.
  •  المسلسل يسلط الضوء على المشكلات الاجتماعية، وتحديات العلاقات الأسرية والعائلية.
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عن الكاتب:
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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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