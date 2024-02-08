مسلسل “أشغال شقة” – هشام ماجد – رمضان 2024
هشام ماجد يدخل المنافسة الدرامية الرمضانية بمسلسل (أشغال شقة) خلال رمضان هذا العام 1445 هـ / 2024 م حيث يتنافس في فئة الأعمال الكوميدية، وهو مكون من 15 حلقة.
قناة mbc مصر اعلنت انها ستبث المسلسل على شاشتها مع تواجد المسلسل على منصة شاهد بشكل مجاني.
فريق عمل مسلسل أشغال شقة
- التمثيل: هشام ماجد – أسماء جلال – شرين – مصطفى غريب – سلوى محمد علي – رحمة أحمد (ضيف شرف).
- التأليف: شرين دياب / خالد دياب.
- الإنتاج: إي بروديسور (عبد الله أبو الفتوح – محمد عبد الصمد).
- الإخراج: خالد دياب.
معلومات حول مسلسل أشغال شقة
- يجسد هشام ماجد شخصية طبيب شرعي.
- تجسد الفنانة اسماء جلال زوجة الفنان هشام ماجد ضمن احداث العمل ونعمل كمذيعة واسمها في المسلسل ياسمين.
- الفنانة الكبيرة شرين تجسد دور والدة الفنان هشام ماجد، وحماة اسماء جلال.
- يجسد ايضاً الفنان مصطفى غريب دور طبيب شرعي ايضاً.
- يعرض المسلسل تصورا جديدا للعلاقات بين الرجال والنساء. يظهر هشام عاجزاً عن التعامل مع النساء، مما يورطه في مشكلات بشقته.