مسلسل “أشغال شقة” – هشام ماجد – رمضان 2024

هشام ماجد يدخل المنافسة الدرامية الرمضانية بمسلسل (أشغال شقة) خلال رمضان هذا العام 1445 هـ / 2024 م حيث يتنافس في فئة الأعمال الكوميدية، وهو مكون من 15 حلقة.

قناة mbc مصر اعلنت انها ستبث المسلسل على شاشتها مع تواجد المسلسل على منصة شاهد بشكل مجاني.

فريق عمل مسلسل أشغال شقة

التمثيل: هشام ماجد – أسماء جلال – شرين – مصطفى غريب – سلوى محمد علي – رحمة أحمد (ضيف شرف).

التأليف: شرين دياب / خالد دياب.

الإنتاج: إي بروديسور (عبد الله أبو الفتوح – محمد عبد الصمد).

الإخراج: خالد دياب.

معلومات حول مسلسل أشغال شقة