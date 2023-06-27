المساجد التي تقام فيها صلاة العيد في عرعر 2023 – 1444

وزارة الشؤون الإسلامية السعودية أعلنت عن إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد حول المملكة ولكن تم استثناء المصليات المتواجدة بجانب المُحددة لصلاة العيد نظرًا لعدم إقبال المواطنين والمقيمين إليها، وتزامنًا مع أن الصلاة غدًا فبدأ البحث حول موعدها وأيضًا المساجد التي ستكون بها الصلاة، لذا سنتطرق المزيد من التفاصيل.

مصليات العيد في عرعر

ستُقام صلاة عيد الأضحى في العديد من المساجد المتواجدة في مدينة عرعر أما بالنسبة لموعد بدء الصلاة سيكون في تمام الساعة 5.29 صباحًا، وجاءت المصليات على النحو التالي:

وزارة الشؤون الإسلامية

قامت الوزارة بتجهيز جميع المصليات حول المملكة ولكن بالنسبة للمصلى الرئيسي في مدينة عرعر المتواجد في حي المحمدية وجهزت معه حوالي 53 مسجدًا آخر، كما وفرت العديد من المساجد التي ستقام بها الصلاة.