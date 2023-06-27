خدمات

المساجد التي تقام فيها صلاة العيد في عرعر 2023 – 1444

نجوى جابر

وزارة الشؤون الإسلامية السعودية أعلنت عن إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد حول المملكة ولكن تم استثناء المصليات المتواجدة بجانب المُحددة لصلاة العيد نظرًا لعدم إقبال المواطنين والمقيمين إليها، وتزامنًا مع أن الصلاة غدًا فبدأ البحث حول موعدها وأيضًا المساجد التي ستكون بها الصلاة، لذا سنتطرق المزيد من التفاصيل.

مساجد العيد في عرعر

مصليات العيد في عرعر

قد يهمك:

المساجد التي تقام فيها صلاة العيد في مكة المكرمة 1444 هـ

وقت صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظات ومدن السعودية

ستُقام صلاة عيد الأضحى في العديد من المساجد المتواجدة في مدينة عرعر أما بالنسبة لموعد بدء الصلاة سيكون في تمام الساعة 5.29 صباحًا، وجاءت المصليات على النحو التالي:

- صورة 1 - المساجد التي تقام فيها صلاة العيد في عرعر 2023 – 1444

وزارة الشؤون الإسلامية

قامت الوزارة بتجهيز جميع المصليات حول المملكة ولكن بالنسبة للمصلى الرئيسي في مدينة عرعر المتواجد في حي المحمدية وجهزت معه حوالي 53 مسجدًا آخر، كما وفرت العديد من المساجد التي ستقام بها الصلاة.

Avatar of نجوى جابر
نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات