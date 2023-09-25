مركز قياس : فتح رابط التسجيل في أختبار القدرة المعرفية “الورقي” 1445 عبر services.etec.gov.sa

أعلن موقع العناية بالمستفيدين للمركز الوطني للقياس عبر حسابه الرسمي على منصة أكس x تويتر سابقاً، عن بدأ فتح رابط التسجيل في أختبار القدرة المعرفية الورقي، وحدد موعد نهاية فترة التسجيل وكذلك مواعيد الاختبارات، ويعتبر أختبار القدرة المعرفية من أهم الاختبارات التي يشترط اجتيازها للراغبين في التقديم على الوظائف الإدارية، عداد الوظائف التعليمية والصحية سواء للتعيين أو المفاضلة والترقيات في نظام الخدمة المدنية، وفي نظام العمل وكذلك المفاضلة بين المتقدمين للوظائف بالمراتب من السادسة/ السابعة/ الثامنة، وفيما يلي طريقة التسجيل في أختبار القدرة المعرفية، وموعد بداية ونهاية التسجيل ومواعيد الاختبارات الورقية.

صورة بها موعد أختبار القدرة المعرفية المصدر مركز قياس

مواعيد تهمك: فُتِح التسجيل اليوم الاثنين 25 سبتمبر في اختبار ⁧#القدرة_المعرفية⁩ الورقي، وذلك من خلال موقع المركز الوطني للقياس.https://t.co/6HbNAB05xX ⁧#قياس pic.twitter.com/oB8Q64nykH — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) September 25, 2023

موعد بداية ونهاية التسجيل

يبدأ التسجيل في الاختبارات اليوم الإثنين 2023-09-25. ينتهي التسجيل يوم 2023-11-09 القادم

طريقة التسجيل في أختبار القدرة المعرفية الورقي 1445

الدخول على رابط التسجيل services.ete.gov.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة للدخول “رقم السجل المدني/ كلمة المرور/ ألضغط على أنا لست روبورت”

ثم أنقر على تسجيل دخول جديد.

النقر على كلمة الاختبارات المتاحة الآن ثم تحديد أختبار القدرة المعرفية الورقي.

سجل بياناتك المطلوبة وحدد موعد الأختبار والمكان الذي تحب أن يقام الأختبار فيه.

ثم قرأة الشروط العامة والأحكام والنقر على الموافقة عليها ثم دفع قيمة رسوم الأختبار.

راجع البيانات المسجلة وتأكد من دقة المعلومات ثم ارسل الطلب.

شروط التسجيل في أختبار القدرة المعرفية

يشترط أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم.

تسديد رسم الأختبار شرط أساسي لدخول الأختبار سواء الورقي أو الإلكتروني.

الإلتزام بتعليمات التسجيل من عدم الدخول بأله حاسبة أو جوال والالتزام بالحضور في الموعد المحدد.

المركز الوطني للقياس

المركز الوطني للقياس هو مركز يقوم بإجراء أختبارات موحدة لمعرفة درجة التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، المتقدمين للمرحلة الجامعية، تم تأسيسه عام 2000 ميلادي الهدف من إنشاء المركز هو قياس مدى تحصيل الطلاب، وتميز الطلاب المتفوقين والنابغين للاهتمام بهم ورعايتهم في وقت مبكر، طبقاً لرؤية المملكة العربية السعودية الاستراتيجية 2030، يترأس المركز الوطني للقياس الأمير فيصل بن عبد الله المشاري أل سعودي.