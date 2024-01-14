مراجعة شاملة لهاتف Motorola Edge 2023

عادت شركة “موتورولا” الأمريكية تكتسح سوق الهواتف الذكية من جديد، من خلال ضخ مجموعة ضخمة من الهواتف الذكية، التي ترتقي إلى مستوى المنافسة مع كبرى الشركات العالمية، وذلك من خلال هاتف Motorola Edge 2023، الذي يقدم الكثير من المزايا الجيدة مقابل السعر، فدعونا نستعرض المزيد من التفاصيل حول ذلك الهاتف.

مواصفات هاتف موتورولا Edge 2023 الداخلية

يتضمن هاتف موتورولا معالج MediaTek Dimensity 7030 ثماني النواة، يعمل بتقنية 6 نانو متر وتردد يصل إلى 2.5 جيجا هيرتز.

هذا بجانب وحدة معالجة الرسوميات موديل Mali-G610 MC3، التي تساعد على تصفح الويب وفتح الكثير من التطبيقات بسلاسة كبيرة، وفي نفس الوقت توفر استهلاك الطاقة.

كما يعتمد الهاتف أيضًا على نظام تشغيل أندرويد 13، ويدعم تحديثات من الشركة لمدة 4 سنوات، كما نجده يدعم شبكات الجيل الخامس 5G والواي فاي 6، هذا بخلاف تقنية البلوتوث 5.2 ونظام الاتصال القريب NFC.

أما عن ذاكرة الوصول العشوائي فنجدها تصل إلى 8 جيجا بايت، مع طرح نموذج واحد فقط يشمل ذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجا بايت.

بينما البطارية نجدها تصل إلى 4400 مللي أمبير في الساعة، فضلًا عن إنه يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 15 وات.

مواصفات هاتف Motorola Edge 2023 من الخارج

أما عن المواصفات التي يتمتع بها هاتف موتورولا إيدچ 2023 من الخارج، فنجدها تتمثل في التصميم الأنيق ودعم شاشة P-OLED بحجم يصل إلى 6.6 بوصة.

وفيما يخص الدقة فهي تصل إلى 2400 × 1080 بيكسل، مع درجة سطوع 1200 شمعة لكل متر مربع، ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز؛ وبالتالي يوفر إضاءة مناسبة تحت ضوء الشمس.

ليس هذا فحسب، بل ويمتاز الهاتف أيضًا بتقنية IP68 المضادة للماء والغبار، كما يتضمن Motorola Edge 2023 كاميرا خلفية ثنائية بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسة f/1.4.

بالإضافة إلى كاميرا أمامية تصل إلى 32 ميجا بيكسل تدعم تصوير مقاطع فيديو 4K، فضلًا عن دعم خاصية Horizon Lock Stabilization، التي تساعد على تثبيت الكاميرا في وضع أفقي، أما عن سعر هاتف Motorola Edge 2023، فنجده يصل إلى 350 دولارًا أمريكيًا.