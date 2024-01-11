مراجعة شاملة لحاسوب Acer Chromebook Spin 714

أطلقت علامة “آيسر” التايوانية أحدث إصدارتها من أجهزة الحواسيب المحمولةChromebook Spin 714، الذي يمكنه الدوران بزاوية تصل إلى 360 درجة، بالإضافة إلى التحسينات الداخلية المتعلقة بالمعالج والبطارية وسعة التخزين، والتي بدورها جعلته أفضل من حيث الأداء والكفاءة.

مواصفات حاسوب Acer Chromebook Spin 714 من الداخل

ينتمي حاسوب Chromebook Spin 714 إلى الجيل الثالث عشر، الذي يتضمن معالج إنتل كور i5-1335U مع وحدة معالجة رسوميات Intel Iris X.

بالإضافة إلى نظام تشغيل جوجل Chrome OS، الذي يمنحه أداءًا أفضل أثناء تشغيل الألعاب، أو عند فتح عدة نوافذ في وقتٍ واحد.

كما يتضمن الحاسوب ذاكرة وصول عشوائية تصل إلى 8 جيجا بايت، بالإضافة إلى قرص تخزين سعة SSD تصل إلى 256 جيجا بايت.

أما عن عمر البطارية فهي تصل إلى 10 ساعات في حال الاستخدام المتواصل، كما يأتي مع الحاسوب شاحن بقوة 65 وات.

المواصفات الخارجية لحاسوب Acer Chromebook Spin 714

يأتي الحاسوب بتصميم أنيق قابل للطي مع حجم شاشة يصل إلى 14 بوصة، والجهة العلوية مصنوعة من الألومنيوم باللون الأسود والرمادي.

كما أنه يشتمل على منفذ خاص بالسماعة ومنفذين USB-C وآخر USB-A، فضلًا عن منافذ Thunderbolt 4 ومنفذ HDMI.

اعتمدت الشاشة على زجاج Corning Gorilla Glass مقاوم للصدمات، مع لوحة مفاتيح مريحة أثناء الكتابة، كما تتضمن مصابيح تعمل في حال الإضاءة المنخفضة.

علاوة على وجود مكبرات صوت وكاميرا عالية النقاء، يمكن من خلالها إجراء مكالمات مرئية أثناء الاجتماعات بكل سهولة.

أما عن دقة الشاشة فهي تبلغ 1920 × 1200 بيكسل، مع درجة سطوع تبلغ 340 شمعة / متر مربع، وهذا قد يعتبره البعض غير مناسب للجهاز عند الاستخدام تحت ضوء الشمس، لكنه لا يعتبر عيبًا لدى الكثير من المستخدمين، هذا وقد تأتي كل هذه المزايا بسعر 700 دولار فقط.

ومما سبق نستنتج أن حاسوب Chromebook Spin 714 من Acer، يعتبر مناسبًا للاستخدام اليومي البسيط المتمثل في مشاهدة مقاطع الفيديو أو قراءة المستندات.

بالإضافة إلى إجراء المكالمات المصورة، وكذلك تصفح المواقع، لكنه لا يحقق أداءً مثاليًا لدى مستخدمي برامج الفوتوشوب أو الألعاب الثقيلة.