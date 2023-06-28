طريقة الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج عبر ماين كرافت التعليمية

يهتم الكثير من الأشخاص بالتعرف على طريقة الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج عبر ماين كرفت بعد أن قامت وزارة التعليم في السعودية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت من أجل إصدار نسخة تعليمية من ماين كرافت لتعزيز لغة البرمجة لدي الطلبة في المدارس السعودية لمواكبة التطور العلمي الهائل في المستقبل القريب.

طريقة الاشتراك

يمكن الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج من خلال بيانات منصة مدرستي ثم اتباع الخطوات الآتية:

أولاً ضرورة تسجيل الدخول على المنصة مدرستي.

كتابة البيانات واسم المُستخدِم ورمز المرور.

الدخول على اللعبة ماين كرافت بعد تنزيلها وتثبيتها.

ضرورة تحديد اللغة العربية.

الاستمرار بحساب مايكروسوفت.

إدخال البيانات الخاصة بمُستخدِم اللعبة.

الضغط على الذهاب إلى حسابي الخاص.

عند ظهور لوحة التحكم يتم اختيار الفهرس للدورة التدريبية.

اختيار قائمة ساعة للبرمجة واختيار ماين كرافت.

اختيار المغامرة في ماين كرافت.

القيام بالمهام المطلوبة.

عند إنهاء المهمة يتم الضغط على انتهت المهمة.

كيفية تنزيل لعبة ماين كرفت التعليمية