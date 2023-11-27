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مجلس الضمان الصحي السعودي يضع التأمين الصحي للموظفين على رأس الأولويات: شركات التأمين مُلزَمة بتذكير صاحب العمل بقرب انتهاء وثيقة الموظفين

منير محمد علي

ذكر مجلس الضمان الصحي في بيان له أنه تم إصدار توجيهات جديدة تلزم شركات التأمين الصحي بتذكير أصحاب العمل بقرب انتهاء وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالموظفين، وتهدف هذه الإشعارات إلى ضمان استمرارية التأمين الصحي للموظفين وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وفقاً للتوجيهات الجديدة، يتم إرسال ثلاثة إشعارات متتالية لصاحب العمل قبل انتهاء وثيقة التأمين بفترات زمنية محددة، يتم إرسال الإشعار الأول قبل انتهاء الوثيقة بمدة لا تقل عن 60 يوماً، ويأتي الإشعار الثاني بعده بمدة لا تقل عن 30 يوماً، أما الإشعار الثالث فيتم إرساله قبل انتهاء الوثيقة بمدة لا تقل عن 15 يوماً، مع إخطار المجلس بذلك.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية والمسؤولية في قطاع التأمين الصحي، حيث تضمن الإشعارات المسبقة لصاحب العمل معرفة موعد انتهاء وثيقة التأمين والتحضير لتجديدها في الوقت المناسب، وبذلك يتم حماية الموظفين من فقدان التأمين الصحي وتجنب المشاكل التي قد تنشأ في حالة عدم تجديد الوثائق في الوقت المناسب.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التوجيهات تظهر التزام مجلس الضمان الصحي بتحسين جودة الخدمات الصحية وحماية حقوق الموظفين في المملكة، كما تعكس الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمسؤولية في قطاع التأمين الصحي وتحسين تجربة المستفيدين.

وفي الختام، يعتبر هذا القرار خطوة هامة في تعزيز الحماية الصحية للموظفين وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة في المملكة، ويعزز الثقة بين أصحاب العمل وشركات التأمين الصحي في تنفيذ التزاماتهم وضمان استمرارية التأمين الصحي للموظفين بشكل مستدام.

للمزيد من المعلومات حول وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالموظفين يرجى زيارة الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي على الإنترنت، أو الاتصال بالرقم الموحد للخدمة 920001177.


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عن الكاتب:
منير محمد علي

صحفي متميز ومحاسب ماهر، لديّ خبرة واسعة في العديد من المواقع الإلكترونية والطابعات الرائدة، حيث قمت بتطوير وتحرير محتوى ذكي وجذاب في مجالات متنوعة.

ملتزم بالابتكار والتميز، وأعمل بشغف للحفاظ على جودة وتميز المحتوى الذي أقدمه، مهتم بالأخبار والأحداث الجارية، دائماً على اطلاع بكل جديد في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة والثقافة.

بالإضافة لعملي ككاتب صحفي، محاسب متفانٍ وذو خبرة واسعة في مجال المالية والمحاسبة، قمت بإعداد التقارير المالية وتحليل الأرقام بدقة واحترافية.

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