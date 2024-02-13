تحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى تأسيسها كل عام في شهر فبراير، ويُعتبر يوم التأسيس هو يوم وطني يرمز إلى ذكرى تاريخية خالدة حيث يحتفل به المواطنون في كافة انحاء المملكة بفاعليات وانشطة مُختلفة تُعبر عن مشاعر الفخر والاعتزار تجاه البلاد، إليكم التفاصيل.

متى يوم التأسيس السعودي لعام 1445؟

يوم التأسيس السعودي 2024

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا يحمل تحديد يوم التاسيس السعودي وهو يوم 22 فبراير من كل عام ويوافق بالهجري 12 شعبان 1445، حيث كانت أول ذكرى ليوم تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139 هجريًا / 1727 ميلاديًا.