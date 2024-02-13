متى يوم التأسيس السعودي لعام 1445؟
تحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى تأسيسها كل عام في شهر فبراير، ويُعتبر يوم التأسيس هو يوم وطني يرمز إلى ذكرى تاريخية خالدة حيث يحتفل به المواطنون في كافة انحاء المملكة بفاعليات وانشطة مُختلفة تُعبر عن مشاعر الفخر والاعتزار تجاه البلاد، إليكم التفاصيل.
يوم التأسيس السعودي 2024
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا يحمل تحديد يوم التاسيس السعودي وهو يوم 22 فبراير من كل عام ويوافق بالهجري 12 شعبان 1445، حيث كانت أول ذكرى ليوم تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139 هجريًا / 1727 ميلاديًا.
فعاليات يوم التأسيس
يحتفل كل من في المملكة في جميع الأنحاء بيوم التأسيس ولكن بطرق مُختلفة تعبر عن فخرهم بالدولة ومجهوداتها، وهذه هي أهم العروض والفعاليات التي تُقام في هذا اليوم المُميز:
- أولـًا العروض العسكرية: تُقام في هذه المناسبة الكثير من العروض العسكرية المُميزة التي تشارك فيها مُختلف فروع القوات المسلحة السعودية.
- ثانيــًا العروض الفنية والثقافية: تحتفل المملكة وتقوم بالعديد من العروض الفنية والثقافية التي تُظهر جمال التراث والثقافة السعودية، مثل عروض الأزياء التقليدية وعروض الرقص الشعبي وعروض المسرح المميزة.
- ثالثــًا الفعاليات الترفيهية: تُقام الفعاليات الترفيهية المتميزة في كافة أنحاء المملكة إحتفالا بيوم التأسيس، ومن هذه العروض: عروض الألعاب النارية، وعروض الألعابِ المائية، وعروض السيرك وعروض المسرح الهزلي.
- رابعــًا الفعاليات التوعوية: تُقدم المملكة في هذا اليوم الكثير من الفعاليات التوعوية التي تعمل على نشر الوعي حول تاريخ المملكة العربية السعودية وثقافتها والاهتمام بتذكير المواطنين عن فخامة الدولة وإنجازاتها، ومنها: المعارض التاريخية والندوات الثقافية والمحاضرات.