متى يوافق يوم المعلم في السعودية 1445

حددت منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسكو في عام 1994 ميلاديًا يوم خاص من كل عام كموعد للاحتفال بيوم المعلم وذلك احترامًا وتقديرًا لجهود المعلمين التربوية والتعليمية وتم إطلاق اسم يوم المعلم العالمي في هذا اليوم، ولمعرفة التفاصيل تابعنا.

متى يوافق يوم المعلم في السعودية

يوم المعلم

يصادف يوم الخميس الموافق الخامس من شهر أكتوبر 2023 يوم المعلم بالسعودية والهدف من هذا اليوم هو إظهار الحب والتقدير للمعلمين الذين يقدمون الكثير لخدمة البلاد والمجتمع ولنمو عقول أبنائنا الطلبة للارتقاء بالمستوي التعليمي لهم.

مظاهر الاحتفال



تعطي المملكة اهتمامًا كبيرًا بيوم المعلم وتُقدم الكثير من الاحتفالات ومن مظاهرها الآتي: