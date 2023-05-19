متى ينزل دعم ريف لهذا الشهر؟ وزارة الزراعة تجيب المستفيدين

دعم ريف، بصفته أحد أشكال الدعم المقدمة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، يستفيد منه الآلاف من المواطنين والعاملين في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الأسر المنتجة. يتم تقديم هذا الدعم شهريا، بمبلغ يصل إلى 4500 ريال سعودي، بحيث لا يتجاوز المبلغ السنوي الإجمالي 54 ألف ريال سعودي. مع اقتراب موعد صرف الدعم، تزداد الأسئلة حول متى سيتم صرف دعم ريف. دعونا نناقش هذا معا.

متى يتم صرف دعم ريف؟

تحدد وزارة الزراعة السعودية موعد صرف دعم ريف شهريا، وذلك في الفترة ما بين الأول والعاشر من كل شهر ميلادي. يتم الإعلان عن موعد الصرف عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال منصة ريف.

بالنسبة للمستفيدين الجدد من البرنامج، يتم توفير الدعم في الدفعة التي تلي موافقة الطلب. بالنسبة لعملية الدراسة والاستحقاق، فهي تستغرق حوالي 60 يوما.

كيف يمكن الاستعلام عن دعم ريف؟

تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية رابطا إلكترونيا للاستعلام عن الدعم، لتسهيل الخدمات على جميع المستفيدين. يمكنك اتباع الخطوات التالية للاستعلام:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة ريف الإلكترونية.

قم بالتوجه إلى “تسجيل الدخول الآن”.

أدخل البيانات الشخصية، رقم الهوية، وكلمة المرور في الخانات المناسبة، ثم انقر على أيقونة “الدخول”.

اتجه إلى “بيانات الاستحقاق”.

سوف يظهر لك رقم الدورة وتاريخ الدراسة وقيمة المبلغ المستحق.

الشروط المطلوبة للتسجيل في برنامج دعم ريف

وزارة البيئة والمياه والزراعة حددت مجموعة من الشروط والقواعد العامة للتسجيل في البرنامج والحصول على الدعم. هذه الشروط تتضمن ما يلي: