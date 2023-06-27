متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر؟ وما شروط الحصول عليه

كشفت وزارة البيئة عن كل ما يخص دعم المواشي هذا الشهر، فقد أشارت إلى شروط استحقاق الدعم التي تم وضعها بهدف وصول الدعم إلى الفئات المستحقة له، والعمل على دفع القطاع الزراعي نحو الأمام، في إطار تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030م.

تاريخ إيداع الدعم لشهر يوليو

دعم المواشي من أهم الإعانات المقدمة إلى صغار المزارعين بالمملكة، حيث توفر لهم المساعدة المادية بشكل شهري من أجل الإرتقاء بهذا المجال، لذا حرصت على تحديد يوم في كل شهر يتم خلاله إيداع الدعم في حسابات الأشخاص المستفيدة من البرنامج.

وقد أشارت وزارة البيئة والزراعة، أنه يتم البدء في إيداع الدعم بداية من اليوم الأول من كل شهر ميلادي وحتى اليوم العاشر، لذا من المقرر أن يتم الصرف من يوم الأحد الموافق الثاني من يوليو وحتى يوم عشرة من ذات الشهر.

شروط استحقاق الدعم

حتى تتم الموافقة على طلب الحصول على دعم المواشي المُقدم من جانب الوزارة لفئات محددة من المواطنين، يجب توافر كافة شروط استحقاق الدعم، والتي تم حصرها فيما يلي: