متى ينزل الدعم السكني لشهر سبتمبر

يُعتبر الدعم السكني بالسعودية هو دعم مادي تُقدمة وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان لتوفر للمواطنين السعوديين المسكن المُناسب والبيئة المعيشية المُريحة، إليكم موعد نزول هذا الدعم.

برنامج الدعم السكني

ينزل الدعم السكني لشهر سبتمبر في يوم الأثنين 25 سبتمبر حيث أوضحت الوزارة أن الدعم ينزل في يوم 24 من كل شهر في المُعتاد ولكن ذلك الموعد يتغير ويتأخر بيوم إن صادف عطلة رسمية، لذلك فإن دعم سكني لشهر سبتمبر سينزل غدًا الأثنين لكافة المستحقين المُسجلين في البرنامج.

طريقة التسجيل في البرنامج

إليكم طريقة التسجيل والحصول على الدعم المُقدم من البرنامج من خلال اتباع الخطوات التالية: