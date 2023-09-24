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متى ينزل الدعم السكني لشهر سبتمبر

لبنى محمد
يُعتبر الدعم السكني بالسعودية هو دعم مادي تُقدمة وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان لتوفر للمواطنين السعوديين المسكن المُناسب والبيئة المعيشية المُريحة، إليكم موعد نزول هذا الدعم.

برنامج الدعم السكني

ينزل الدعم السكني لشهر سبتمبر في يوم الأثنين 25 سبتمبر حيث أوضحت الوزارة أن الدعم ينزل في يوم 24 من كل شهر في المُعتاد ولكن ذلك الموعد يتغير ويتأخر بيوم إن صادف عطلة رسمية، لذلك فإن دعم سكني لشهر سبتمبر سينزل غدًا الأثنين لكافة المستحقين المُسجلين في البرنامج.

متى ينزل الدعم السكني لشهر سبتمبر

برنامج الدعم السكني

طريقة التسجيل في البرنامج

إليكم طريقة التسجيل والحصول على الدعم المُقدم من البرنامج من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • التوجه الى منصة سكني.
  • إدخال رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، الضغط على التحقق.
  • كتابة البريد الإلكتروني، وكلمة مرور الحساب، ورقم الجوال ورمز التفعيل.
  • انقر على التقديم لطلب الدعم السكني.
  • قم بالموافقة على الشروط والأحكام وانقر على موافق.
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لبنى محمد

كاتبة محتوى إخباري مُنذ عامين، وعملت بالعديد من الصُحف الإخبارية.

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