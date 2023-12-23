متى ينزل الدعم السكني شهر ديسمبر 1445؟.. “العناية المستفيدين” تُجيب

أعلن برنامج الدعم السكني عن نجاح كبير هذا العام من خلال توفير مساكن للمستفيدين من أبناء المملكة، حيث سكنت 91 ألف أسرة سعودية مسكنها الأول من منتجات الدعم السكني، إذ تسعى الحكومة السعودية إلى زيادة نسبة التمليك بين المواطنين حتى يصل إلى 70 %، وقد تتجاوز النسبة المستهدفة من ذلك حيث تسعى رؤية 2030 للمملكة إلى حل أزمة السكن، ويرغب المستفيدون من البرنامج في معرفة متى ينزل الدعم السكني لشهر ديسمبر، وحقيقة ترحيل موعد إيداع الصرف هذا الشهر.

الدعم السكني متى ينزل؟

يتم إيداع دعم سكنى كل شهر في يوم 24 من الشهر الميلادي، حيث يتم الإيداع من خلال حسابات المستفيدين ويكون الإيداع بداية من الساعة 12.00 منتصف ليل 24 وحتى الساعة 9.00 صباحا بداية الصرف، وذلك في بنوك الرياض والبنك الأهلي والراجحي وغيرها من البنوك السعودية، وعلى عكس البرامج الأخرى فإن إيداع دعم سكني يكون في يوم 24 من كل شهر ولمدة 4 أيام عمل بعد هذا اليوم، وإذا صادف يوم الإيداع إجازة رسمية يكون الصرف في اليوم التالي أو أقرب يوم عمل خلال الأيام الأربعة.

مرحباً،

يتم إيداع الدعم السكني تلقائياً بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، كما نود التذكير بأهمية الإنتظام في السداد بحسب الجدولة الخاصة بكم. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) May 23, 2023

استعلام دعم سكني

يمكنك الاستعلام عن الدعم السكني من خلال المنصة الإلكترونية للبرنامج، إذ يمكنك الدخول إلى رابط سكني وبعدها اختيار تسجيل الدخول وإضافة بيانات التسجيل واختيار الخدمات الإلكترونية، وبعدها ستجد الخدمات المتاحة على المنصة، وعند نزول الدعم ستجد رصيدك في البرنامج لهذا الشهر، والذي يبدأ إيداعا من منتصف ليل 24 من كل شهر، وذلك في حالة لم يكن يوم إجازة رسمية.

شروط دعم سكني

يتم توجيه الدعم السكني إلى عدد كبير من المواطنين السعوديين يشمل تلك الأسر ذات الدخل المحدود والأسر الشابة إضافة إلى الأرامل والأيتام والمطلقات وذوي الاحتياجات وغيرهم من الفئات الأكثر استحقاقا للبرنامج، فيما من ضمن شروط القبول بالبرنامج التالي: