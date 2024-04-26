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متى ينتهي تسجيل حجاج الداخل لموسم 1445؟ وكيفية التقديم عبر المسار الإلكتروني وتطبيق نسك

صفاء المشهور
متى ينتهي تسجيل حجاج الداخل

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن آخر موعد لتسجيل حجاج الداخل في موسم الحج لهذا العام 1445-2024، حيث يسعى الكثير من المسلمين المقيمين في داخل المملكة العربية السعودية إلى أداء فريضة الحج، التي تعتبر ركن من أركان الإسلام الخمس وفريضة من عند الله لمن استطاع إليها سبيلا، وقد أكدت الوزارة في هذا الصدد على أن فتح باب التسجيل لحجاج الداخل مستمر إلى اليوم السابع من شهر ذو الحجة 1445.

عملت وزارة الحج والعمرة على تحديد مواعيد التسجيل في موسم الحج 1445 بالنسبة إلى حجاج الداخل، وما يكون في هذا الصدد من الشروط المعلنة لإصدار تصاريح الحج والتي قد بدأ إصدارها اعتبارا من اليوم الخامس عشر من شهر شوال، ويمكن تسجيل الحج لحجاج الداخل بشرط أن تكون الحجة الأولى للمتقدم بالتسجيل عن طريق مجموعة من الخطوات:

• الدخول في منصة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.
• العمل على الدخول في أيقونة حجز من بين الخدمات الإلكترونية المقدمة بالمنصة.
• قيام المتقدم للحج بكتابة عدد الحجاج والمدينة التي ينتمي لها كل منهم.
• إدخال برنامج الحج المطلوب بعد قراءة جميع البرامج المعلن عنها.
• كتابة بيانات الحجاج فيما يتعلق بأرقام الجوالات وتواريخ الميلاد.
• القيام بسداد الفاتورة المعلن عنها من خلال أيقونة سداد وانتظار إصدار تصريح الحج.

إصدار تصريح الحج من خلال تطبيق نسك

أكدت الحج والعمرة على أنه يمكن لحجاج الدخول في تطبيق نسك “اعتمرنا سابقا” ممكن تنزيله من تطبيقات الهاتف المحمول، من أجل الحصول على تصريح الحج، وذلك حتى تاريخ السابع من شهر ذو الحجة للموسم الحالي 1445، ويكون ذلك عن طريق حجز موعد للحج يرتبط بانتهاء عدد المقاعد الخالية، ويلزم عند الدخول في نسك كتابة كافة البيانات المتعلقة بالحاج من الاسم بالكامل وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، وما إلى ذلك من البريد الإلكتروني للحاج، مع الالتزام بشروط الحج المتمثلة في كون المتقدم للحج لا يقل عن عمر الخامسة عشر، وان يكون مقيما في داخل المملكة، وحاصل على كافة التطعيمات المعلن عنها والتي يكون منها تطعيم كوفيد والحمى الشوكية.


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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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