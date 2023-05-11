متى ينتهي تسجيل أول ابتدائي 1445.. وموعد إعلان نتائج القبول وفقًا لتحديد وزارة التعليم السعودي

أعلنت وزارة التعليم السعودي عن بدء استقبال الطلبات الخاصة بالتسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام القادم 1445 لكافة الراغبين في ذلك الأمر، حيث نوهت إلى أن التقديم سيكون عبر نظام نور الإلكتروني الذي يشمل عدد كبير من الخدمات التي تُسهل على الطلاب وأولياء الأمور الوقت والجهد وأيضًا هذا النظام يحد من التزاحم في المدارس حول المملكة، لذا سنتطرق لتوضيح آخر موعد للتقديم.

اخر موعد لتسجيل أول ابتدائي لعام 1445

وزارة التعليم السعودي أعلنت عن آخر موعد للتسجيل في الصف الأول الابتدائي لكي يكون بتاريخ 28 شوال لعام 1444، حيث يكون عبر الرابط الرسمي لنظام نور الإلكتروني والتقديم للعام القادم لا يتطلب الاسبقية ولكن يتم الاعتماد على نقاط المفاضلة وهي المسافة ما بين المدرسة والمنزل وهي واحدة من ضمن البنود الخاصة بالمفاضلة، كما يجب أن يكون العنوان الوطني مُسجل عبر المنصات الإلكترونية، وأما بالنسبة لآخر موعد للتقديم على مدارس تحفيظ القرآن الكريم سيكون بتاريخ 4-12-1444 والمدارس العالمية والأهلية والأجنبية سينتهي التقديم بها في الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي القادم.

طريقة تسجيل الصف الأول الابتدائي

لكي تتمكن من تسجيل الطلاب الجدد للعام القادم 1445 لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالإنتقال مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بنظام نور الإلكتروني.

انقر على خانة حساب ولي الأمر ثم قم بالضغط على سجل دخول.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها ثم اتبع التعليمات.

سيتم مراجعة طلبك والرد عليك بالقبول أو الرفض.

موعد إعلان نتائج القبول

أما بالنسبة لموعد إعلان نتائج القبول الخاصة بالصف الأول الابتدائي ستكون بتاريخ 15-11-1444هـ، حيث سيتم إرسال رسالت نصية عبر الجوال الخاص بولي الأمر الذي قام بإدخاله عند التسجيل عبر نظام نور الإلكتروني، لذا يُمكنك الآن التسجيل حتى المواعيد المُقرره لانتهاء التقديم حول المملكة سواء كان لرياض الأطفال أو للصف الأول الابتدائي للعام القادم 1445.