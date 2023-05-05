متى يمكن تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي وليس تابع؟ .. حساب المواطن يرد

أعلن حساب المواطن عن شروط لازمة من أجل تسجيل الزوجة في البرنامَج كمستفيد رئيسي وليس مجرد تابع فقط، حيث قام أحد المواطنين بطرح سؤال عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في هذا الشأن، ليقوم البرنامَج بالرد عليه.

تسجيل الزوجة في البرنامَج كمستفيد رئيسي

ومن خلال الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، تم الرد على سؤال بخصوص تسجيل المتزوجة في البرنامَج كمستفيد رئيسي وليس تابع، وذلك في حالات محددة وهي: “المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب”، مضيفاً أن لابد من إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، ولكن في حال لم تكن المتزوجة ضمن الحالات المذكورة سابقاً يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

التسجيل في برنامَج حساب المواطن

وفي نفس السياق يمكن الاستفادة من الدعم المقدم إلي المستفيدين بعد التسجيل في البرنامَج عن طريق الخطوات التالية.