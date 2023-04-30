متى يفتح نظام نور ١٤٤٥ لتسجيل طلاب أول ابتدائي؟.. وزارة التعليم تُوضح

وزارة التعليم السعودي أعلنت الموافق 29 أبريل عن موعد فتح باب استقبال طلبات التسجيل للصف الأول الابتدائي لكافة الراغبين في التقديم من أولياء الأمور لأبنائهم خلال العام الدراسي الجديد 1445 نظرًا لكثرة البحث في الآونة الأخيرة حول كافة التفاصيل التي تخص التقديم، حيث يكون من خلال نظام نور الإلكترونية والذي يتضمن عدد كبير من الخدمات التي توفر الوقت والجهد على المواطنين، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي

وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التعليم السعودي أمس عن بدء استقبال طلبات تسجيل طلاب أول ابتدائي يوم 17 شوال القادم وهذا يوافق بالتاريخ الميلادي 7 مايو لعام 2023 وهذا هو موعد فتح باب التقديم في نظام نور، ولكي تتمكن من معرفة طريقة التسجيل لابد من اتباع الآتي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بنظام نور الإلكتروني.

اضغط على خانة حساب ولي الأمر ثم سجل دخول بواسطة البيانات.

ادخل البيانات الخاصة بالطالب وحدد صلة القرابة واتبع كافة الخطوات.

سوف يتم مراجعة الطلب المقدم من قبل الجهات المختصة.

عُمر التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1445

وزارة التعليم السعودي حددت الأعمار المطلوبة للتسجيل في الصف الأول الابتدائي والتي جاءت كالتالي:

إذا لم يحصل الطلب على الروضة فلابد أن يكون المتقدم للصف الأول عُمره خمس سنوات و 9 أشهر.

أما في حال حصوله على الروضة فيجب أن يكون عُمره 5 سنوات و 6 أشهر إلى عُمر 5 سنوات و 9 أشهر.

كيفية تسجيل الدخول لنظام نور لولي الأمر

لكي يستطيع ولي الأمر الاستفادة من جميع الخدمات التي يُقدمها نظام نور لابد من اتباع الآتي:

انتقل إلى الرابط الرسمي الخاص بنظام نور الإلكتروني.

سجل دخول بواسطة البيانات الخاصة بك بدقة كاملة.

اضغط على خانة تسجيل الدخول ثم انتقل لحساب ولي الأمر.

طرق التواصل مع نظام نور

وفر نظام نور إمكانية التواصل معه من قبل كافة أولياء الأمور في حال مواجهة مشكلة ولكي تتمكن من ذلك لابد من اتباع الطرق الآتية: