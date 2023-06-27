متى يفتح تسجيل التقنية 1445؟ وشروط القبول لهذا العام

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة عن موعد فتح تسجيل التقنية 1445، وذلك أمام الراغبين في الحصول على برامج الدبلوم و البكالوريوس من كلية التقنية، وفي إطار ذلك أوضحت الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين ليتم قبولهم.

موعد التسجيل في برنامج البكالوريوس والدبلومات

تم الإعلان عن الموعد الرسمي لفتح باب التسجيل الإلكتروني واستقبال طلبات الراغبين للالتحاق بالكلية التقنية، وهو بداية من يوم 18 ذي الحجة الجاري وحتى يوم 22 من ذات الشهر.

أما عن موعد التسجيل في الكلية التقنية 1445 الخاص بالدبلومات سواء الكليات التقنية أو المعاهد الصناعية، فمن المقرر أن يكون في يوم 25 من شهر ذي الحجة الجاري وحتى يوم 29 من ذات الشهر.

شروط القبول بـ الكلية التقنية

وبالحديث عن التسجيل في الكلية التقنية، تم الإشارة إلى الشروط الخاصة بقبول المتقدمين لبرنامج البكالوريوس، وقد تم حصرها فيما يلي: