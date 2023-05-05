متى يصرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 بأثر رجعي؟

لقد أصدرت وزارة الموارد البشرية تصريحًا عن إيداع راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، وقد نتج عن ذلك زيادة التساؤلات بشأن صرف الضمان بأثر رجعي للأشخاص المستفيدين من البرنامج، فقد وجد أفراد لم يتمكنوا من صرف الدعم بحساباتهم، وتوجهوا إلى رفع اعتراض راغبين بمعرفة هل أن الدفعات التي كانت مستحقة لهم ستصرف لهم بأثر رجعي أم أن هناك خطأ في هذا الأمر، ولقد قامت وزارة الموارد البشرية بالرد على هذه التساؤلات باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن صرف معاش الضمان، وسنوافيكم بالإجابة في هذا المقال إذا كان يتم صرف الضمان بأثر رجعي أم لا.

هل يتم صرف الضمان بأثر رجعي؟

إن خدمة العملاء التابعة لوزارة الموارد قد أفادت بأنه سيتم صرف المعاش بأثر رجعي لكافة المواطنين الذين قاموا بتقديم اعتراضات، وهذا بعد قبول الطلبات المقدمة من قبل المعترضين، وسيتم صرفه بأثر رجعي من التاريخ الخاص بالدفعة الأولى من الاعتراض، ويسمح البرنامج للأشخاص المستفيدين أن يعترضوا على نتائج الأهلية حتى يتم قبولهم بالبرنامج ثم يحصلون على الدعم، ويتم الرد على الاعتراضات المقدمة من قبل المواطنين خلال مدة قدرها 60 يومًا، وإن تم قبول اعتراض الشخص يدرج بقائمة المستحقين.

أما عن موعد صدور الأهلية بعد قبول الاعتراض المقدم من قبل المستفيد وهل يصرف بأثر رجعي فقد تمت الإجابة عليه أيضاً بأنه عندما تتم دراسة اعتراض المستفيد، وتكون النتيجة “مقبول نهائي” فيصبح المستفيد مؤهلًا اعتباراً من الشهر التالي لقبول الاعتراض، ويعوض المستفيد عن كامل الدفعات المستحقة له بداية من الدفعة محل الاعتراض المقبول.

كيفية تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي

إن وزارة الموارد أتاحت للأشخاص المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي أن يقدموا اعتراض على الأهلية عن طريق إتباع خطوات بسيطة وهي كالتالي:

تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية التابعة لوزارة الموارد من هنا.

إضافة رقم الهوية وكلمة السر الخاصة بحسابك.

كتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك، ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

قم بالنقر على برنامج الدعم الذي يخص المستفيد سترى حينها أمامك صفحة بها تفاصيل الاعتراض.

النقر فوق خيار الأهلية والاستحقاق فتظهر لك تفاصيل الأهلية.

الضغط بعد ذلك فوق التقديم للاعتراض بعد أن تقرأ السبب وراء رفض الأهلية.

يجب رفع كافة المستندات المطلوبة والضغط على خانة إرسال الطلب.

انتظر الرد فيما بعد من الجهة المختصة بذلك.

شروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور

توجد شروط متعددة قد وضعتها وزارة الموارد حتى يتم قبول أهلية الشخص المتقدم ليكون من الحاصلين على الضمان الاجتماعي طبقاً لتلك الشروط الآتية:

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

يستثنى من الشرط الخاص بالجنسية المرأة التي لديها أبناء و المطلقة و الزوجة غير السُّعُودية التي تزوجت من سعودي.

الإقامة بشكل كامل بالسعودية.

ألا يكون الشخص المتقدم يمتلك أصول وممتلكات قيمتها عالية.

أن لا يكون المتقدم مقيماً بأي مركز إيواء حكومي.

الدخل الشهري لا يزيد عن حد الضمان المانع وهو 1100 ريال بشكل شهري.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

وفي ضوء ذلك أعلنت وزارة الموارد البشرية، عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لدفعة شهر مايو 2023، وأظهرت الوزارة كافة التفاصيل التي تتعلق بآلية الاستعلام عن أهلية الضمان للأشخاص التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، ووفرت الوزارة خدمة الاستعلام عن الضمان إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية الخاصة بها من أجل تسهيل عملية الاستعلام لدى المواطنين.