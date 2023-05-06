متى يتم صرف ضعف الراتب لمستفيدي حساب المواطن 1444؟ وزارة الموارد البشرية توضح

هناك توجيهًا وأمرًا ملكيًا صدر من قِبل خادم الحرمين بشأن استمرارية الدعم الإضافي لحساب المواطن بالنسبة للأشخاص المستحقين لهذا الدعم، وكل ذلك بإطار حرص السعودية على أن توفر حياة آمنة وكريمة لكافة الأشخاص ذوي الدخل المحدود، والأكثر حاجة لصرف حساب المواطن، ولذلك فإن أهم ما يشغل المستفيدين هو التعرف على متى يتم صرف ضعف الراتب لمستفيدي حساب المواطن هذا الشهر، وإلى متى يستمر الدعم الإضافي؟.

موعد صرف ضعف الراتب لمستفيدي حساب المواطن

يُصرف ضعف الراتب لمدة 4 شهور بناءً على التوجيه الملكي، وبالتالي ينزل الدعم الإضافي مع الراتب الشهري لحساب المواطن باليوم العاشر في كل شهر ميلادي، إذ أنه هو الموعد المحدد لصرف الدعم شهريًا، يستمر هذا الدعم الإضافي حتى شهر يوليو 2023، وذلك بعد أن تم تمديد زيادة حساب المواطن بواقع 4 شهور جديدة لتنتهي مع شهر يوليو 2023.

استعلام حساب المواطن

مبالغ حساب المواطن يتم إيداعها للأشخاص بدءًا من اليوم العاشر بالشهر الميلادي، ولكن قد يتقدم الصرف أو يتأخر حسب أيام العطلة، ويحتاج الأشخاص أن يتعرفوا من خلال الاستعلام عن موعد الصرف بشكل صحيح، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:

في بداية الأمر تدخل للبوابة الإلكترونية التابعة لبرنامج حساب المواطن.

ثم بعد ذلك تسجل الدخول من خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة السر

تتوجه للقائمة الرئيسية وتضغط على خانة الدفعات المالية

تنتقل لصفحة بيانات الدفعة و سترى أمامك إجمالي قيمة الدعم، وفي حال كان الدعم ناقصاً يذكر لك السبب.

حالات يوقف لها راتب حساب المواطن

توجد حالات يوقف لها راتب حساب المواطن، وإليكم هذه الحالات وهي كالآتي:

يتوقف عن المستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات بالفترة التي تم تحديدها لهذا الأمر.

الفرد الذي قد سقط منه أي شرط من شروط الأهلية.

إن تم اكتشاف أشخاص قدموا مستندات وهمية حتى يحصلوا على هذا الاستحقاق دون وجه حق.

إن لم يقوم المستفيد بالإفصاح عن الدخل الشهري للأسرة.

الإقامة خارج السعودية بمدة تزيد عن ثلاث شهور.

زيادة دخل الأسرة عن قيمة الحد المانع المتعلقة بالاستحقاق.

رقم الشكوى بحساب المواطن

وزارة الموارد قد وضعت رقماً يستخدم في الشكوى وتقديم المقترحات والتواصل مع البرنامج ليكون هذا الرقم 19912، ومواعيد الاتصال بدءًا من 8:00 صباحاً إلى 10:00 مساء، وذلك من يوم الأحد إلى الخميس.