متى يتم صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور لدفعة نوفمبر 2023؟.. الموارد البشرية تُجيب

يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور، هو من أكثر البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، ولذلك يتساءل البعض عن موعد صدور الأهلية للدفعة الجديدة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- المصدر: صحيفة اليوم

شروط التسجيل في الضمان المطور

هناك بعض الشروط من أجل التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وفقًا لما يلي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

مقيم في المملكة.

ليس لديه أي أصول أو سجلات تجارية.

عدم تجاوز دخل المتقدم الشهري عن الحد المانع للحصول على الدعم.

الالتزام بجميع الضوابط المفروضة من قبل الوزارة.

ألا يكون مقيم في دور الإيواء التي تُشرف عليها حكومة المملكة.

موعد صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور توافق يوم 27 من كل شهر ميلادي، ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية، بما يوافق ذلك يوم 27 أكتوبر 2023، ليتمكن الجميع من المستفيدين من معرفة ما إذا كانوا مؤهلين أم غير مؤهلين للحصول على الدعم في الدفعة الجديدة.